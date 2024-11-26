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ريال مدريد يُعدّ لتجربة مذهلة مع "آبل": المباراة من المنزل

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ريال مدريد يُعدّ لتجربة مذهلة مع &quot;آبل&quot;: المباراة من المنزل
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كرة القدم

2024-11-26 | 01:57
ريال مدريد يُعدّ لتجربة مذهلة مع "آبل": المباراة من المنزل

ريال مدريد يسعى الى تصميم تجربة باستخدام نظارات من شركة آبل

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن ريال مدريد يسعى الى تصميم تجربة باستخدام نظارات Vision Pro من شركة "آبل"، ما يتيح للمشجعين الشعور وكأنهم في المنزل ويقابلون نجومهم المفضلين وجها لوجه.
وأكد فلورنتينو بيريث، رئيس النادي الملكي، ذلك خلال الجمعية العمومية الأخيرة، وقال "من المنظور الاقتصادي، وضعنا استثنائي، لقد كنا أول ناد تتخطى إيراداته مليار يورو، حيث ننافس الأندية الكبيرة في أميركا (NFL وNBA) حتى مع عدم اكتمال سعة سانتياغو برنابيو، ولكن تجديد الملعب بدأ بالفعل في حصد ثماره وقوتنا الاقتصادية تساعدنا على مواجهة التحديات".
ويختبر ريال مدريد فكرة مبتكرة، من خلال مفاوضات مع "آبل" بغية إطلاق تجربة "سانتياغو برنابيو اللانهائي"، التي تعتمد على تقنية الواقع المعزز، حيث ستوفر تجربة مبهرة تمنح المشجعين إحساسا وكأنهم في الملعب أثناء مشاهدة المباراة من المنزل.
وقال بيريث "نسعى لانهاء مشكلة رغبة الجميع في القدوم إلى سانتياغو برنابيو، ولهذا السبب نتفاوض مع آبل لتمكين المشجعين من ارتداء نظارات ومشاهدة المباراة كما لو كانوا في الملعب، سيكون هذا هو سانتياغو برنابيو اللانهائي".



ريال مدريد يُعدّ لتجربة مذهلة مع "آبل": المباراة من المنزل

رياضة

كرة القدم

فلورنتينو بيريث

النادي الملكي

ريال مدريد

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