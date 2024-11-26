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مالك فالنسيا يتبرع بدخل المباراة لضحايا إعصار دانا، فكم بلغ؟

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مالك فالنسيا يتبرع بدخل المباراة لضحايا إعصار دانا، فكم بلغ؟
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كرة القدم

2024-11-26 | 02:01
مالك فالنسيا يتبرع بدخل المباراة لضحايا إعصار دانا، فكم بلغ؟

بهدف دعم الأطفال والأسر المتضررة من إعصار دانا

أعلن فالنسيا أن إيصالات شباك التذاكر للمباراة التي انتهت الى الفوز (4-2) على ريال بيتيس لحساب الجولة 14 من الدوري الاسباني، وأقيمت يوم السبت الماضي في ملعب ميستايا، وصلت إلى إجمالي 325،357 يورو.
وأعلن المساهم الأكبر في النادي بيتر ليم، أنه سيتم التبرع بهذا المبلغ بالكامل لمؤسسة فيلا سيرو سوليداريا التابعة لمؤسسة فالنسيا، بهدف دعم الأطفال والأسر المتضررة من إعصار دانا الذي ضرب مقاطعة فالنسيا مؤخراً.
وكانت المباراة يوما تميز بالتضامن والتكريم للضحايا والمتضررين ومجموعات الطوارئ، وسجل ملعب ميستايا ثاني أعلى حضور لهذا الموسم، مع 43,975 متفرجا، حيث تم بيع 8,264 تذكرة، وفقا للبيانات التي نشره النادي رسميا يوم الاثنين.



مالك فالنسيا يتبرع بدخل المباراة لضحايا إعصار دانا، فكم بلغ؟

رياضة

كرة القدم

فالنسيا

بيتر ليم

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