ماذا غيّر سلوت في ليفربول بعد مغادرة يورغن كلوب؟

يخوض ليفربول عصر اليوم الأحد مباراته التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي

يخوض ليفربول عصر اليوم الأحد مباراته التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف مانشستر يونايتد الجريح، وهو يتصدر الترتيب برصيد 45 نقطة، بفرق خمس نقاط أمام أرسنال، كما يعتلي صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا بـ18 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول ست مباريات.

وعلى الرغم من مغادرة المدرب الالماني يورغن كلوب، بعدما قضى قرابة 10 سنوات مع الفريق، ظهر ليفربول هذا الموسم مع المدرب أرني سلوت بشكل مذهل لجهتيّ الأداء والنتائج.

وسلطت صحيفة ميرور البريطانية الضوء على نجاح سلوت اللافت، وردّت أبرز أسباب هذا النجاح الى قرارات إدارية خارج الملعب.

وشرحت الصحيفة أن المدرب الهولندي قرر إلغاء إحدى القواعد التي كانت متبعة أيام كلوب، وهي إلزام اللاعبين بالإقامة معا في الفندق نفسه في الليلة السابقة لكل مباراة بيتيّة.

ويسير سلوت عكس كلوب في المؤتمرات الصحفية، إذ تغيب آرائه الشخصية وتبقى طي الكتمان، وهو قام بتعديلات تكتيكية، أبرزها تغيير مركز مواطنه كودي جاكبو ليلعب كجناح أيسر، ووضع الكولومبي لويس دياز كمهاجم صريح.





