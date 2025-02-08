سان جيرمان يسبق ريال مدريد .. شاهدوا المباراة من المنزل

تقدم باريس سان جيرمان على بقية عمالقة أوروبا

تقدم باريس سان جيرمان على بقية عمالقة أوروبا، وبات أول نادٍ يسمح لمشجعيه بمشاهدة المباراة من منازلهم، كما لو كانوا جالسين في البارك دي برنس، وذلك بفضل نظارات الواقع الغامرة، وهو ما حصل بالأمس في الفوز الكبير (4-1) على موناكو في الدوري الفرنسي.

لقد باتت فكرة "البرنابيو إنفينيتو" التي طرحها فلورنتينو بيريث، رئيس نادي ريال مدريد، قبل بضعة أسابيع حقيقية، وبدأت تتبلور على أساس تجريبي في باريس.

يتعلق الأمر بمشاهدة اللعبة مباشرة من الأريكة في المنزل، بفضل الكاميرات 180 أو 360 درجة المثبتة هناك، والتي يتم الاستمتاع بها مع "نظارات الواقع الغامرة"، ومع الصوت المحيطي المباشر، بجودة قصوى.

وكان رئيس ريال مدريد تواصل مع شركة آبل (Apple) لاستخدام النظارات، التي توشك على الوصول إلى إسبانيا، بكلفة ثلاثة آلاف دولار، والتي يتفاوض معها حول كيفية تحقيق الفكرة، على الرغم من وجود آخرين في السوق، مثل ميتا (Meta) بكلفة ما بين 400 و 600 يورو.







