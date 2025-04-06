إحصائيات مذهلة: دي بروين فاز بأكثر من 40% من نقاط السيتي

سيكون من الصعب تعويض كيفن دي بروين

سيكون من الصعب تعويض كيفن دي بروين، لأنه ساعد في الفوز بأكثر من 40% من نقاط مانشستر سيتي.

وأعلن اللاعب البلجيكي، يوم الجمعة أنه سيغادر السيتي في نهاية الموسم، بعدما انضم إلى النادي الإنجليزي آتياً من فولفسبورج في العام 2015 مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

وقد أثبت اللاعب أنه أسطورة تاريخية للسيتي والدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز بستة ألقاب ولعب دوراً رئيسياً في الثلاثية الشهيرة في الموسم 2022-23.

وأظهرت الإحصائيات مدى أهمية دي بروين بالنسبة للنادي، فوفقاً لموقع AskGamblers، ساهم دي بروين بشكل مباشر في أكثر من خُمسيّ نقاط السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2015-16 و2023-24.

وعلى وجه الدقة، كانت نسبة اسهاماته 41.9% من النقاط، إذ سجّل البلجيكي 70 هدفاً وصنع 118 تمريرة حاسمة مع السيتي، وأدى ذلك إلى الحصول على 328 نقطة، من إجمالي رصيد السيتي البالغ 783 نقطة خلال الإطار الزمني المذكور.

وتشير الأرقام إلى أن صانع الألعاب ضمن 36.4 نقطة في الموسم الواحد، لكن من المثير للاهتمام أن دوره كان جزئيّ هذا الموسم، حيث بدأ 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتزامن مع أفقر موسم للسيتي منذ سنوات.

وهناك الكثير من التكهنات حول المكان الذي سيلعب فيه دي بروين كرة القدم في الموسم المقبل، الدوري الأميركي هو الخيار الأول الأكثر ترجيحاً، قبل الدوري السعودي، خاصة وأن سان دييجو أكد وجود اتصال مع وكيل أعماله.







