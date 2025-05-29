زيزو بين الأهلي والزمالك والحصيلة 200 ألف دولار

بعد تواتر الأنباء عن رفضه تجديد عقده مع الزمالك

بعد تواتر الأنباء عن رفضه تجديد عقده مع الزمالك، وتوقيعه المحتمل للغريم الأزليّ الأهلي، لا يزال مستقبل أحمد سيد "زيزو" مثار جدل في مصر.

وينتهي عقد زيزو، 29 عاما، مع الزمالك مع نهاية الموسم الحالي 2024-2025، وكشف موقع (365Scores) أن زيزو اتفق على الظهور في مقابلة مع إحدى القنوات العربية خلال عيد الأضحى المبارك، الأسبوع المقبل، ومقابل مبلغ كبير.

ويبدو أن الجدل المُثار حول اللاعب هو الذي حدد قيمة المبلغ الذي وصل الى 200 ألف دولار، ولم يتبق سوى موافقة النادي الأهلي، الذي تردد ان اللاعب انضم إليه، أو الزمالك في حال تجديد عقده.







