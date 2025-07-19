الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - برشلونة يضع موهبة فلومينينسي على راداره

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - برشلونة يضع موهبة فلومينينسي على راداره
A-
A+

كرة القدم

2025-07-19 | 04:54
فيديو - برشلونة يضع موهبة فلومينينسي على راداره

برشلونة يدرس التقدّم بعرض لضم المهاجم البرازيلي الشاب

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يدرس التقدّم بعرض لضم المهاجم البرازيلي الشاب ريكيلمي فيليبي، لاعب فريق فلومينينسي، في ظل اهتمام متزايد من إدارة النادي الكتالوني بالمواهب الصاعدة في أميركا الجنوبية.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يشغل مركز الجناح، يحظى بمتابعة دقيقة من كشّافي برشلونة منذ أكثر من عام، حيث أظهر مستويات متميّزة في المراوغة وصناعة الفرص، ما جعله يُصنّف ضمن أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة.
ووفقاً للتقرير، فإنّ الإدارة الرياضية لبرشلونة تنظر بجدّيّة إلى إمكانيّة التعاقد مع فيليبي، في خطوة محتملة لتعزيز الخطّ الأمامي للفريق خلال المواسم المقبلة، خصوصاً أن عقد اللاعب مع فلومينينسي ينتهي في العام المقبل.
وفي حال تمّت الصفقة، ستكون ضمن سلسلة من التعاقدات الاستراتيجية التي ينتهجها النادي الكتالوني للاستثمار في اللاعبين الواعدين، لبناء جيل جديد من المواهب على المدى الطويل.




مقالات ذات صلة

برشلونة يضع ماركوس راشفورد على راداره .. لهذه الأسباب
2025-06-21

برشلونة يضع ماركوس راشفورد على راداره .. لهذه الأسباب

فيديو - برشلونة يخطف موهبة برازيلية شابة ويخضعها للتجربة
2025-05-10

فيديو - برشلونة يخطف موهبة برازيلية شابة ويخضعها للتجربة

موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل
2025-07-16

موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل

برشلونة يضم موهبة كرواتيا الشابة من دينامو زغرب
2025-06-14

برشلونة يضم موهبة كرواتيا الشابة من دينامو زغرب

فيديو - برشلونة يضع موهبة فلومينينسي على راداره

رياضة

كرة القدم

برشلونة

فلومينينسي

ريكيلمي فيليبي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟
فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين

اقرأ ايضا في كرة القدم

من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟
04:56

من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟

السؤال الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

04:56

من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟

السؤال الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين
04:53

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين

اقتحمت مجموعة من مشجّعي النادي مركز تدريب الفريق

04:53

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين

اقتحمت مجموعة من مشجّعي النادي مركز تدريب الفريق

زواج ميليتاو من زوجة مواطنه الذي يواعد زوجته السابقة !!!!
04:49

زواج ميليتاو من زوجة مواطنه الذي يواعد زوجته السابقة !!!!

لا تقل حياته الشخصية إثارة عن مسيرته الكروية

04:49

زواج ميليتاو من زوجة مواطنه الذي يواعد زوجته السابقة !!!!

لا تقل حياته الشخصية إثارة عن مسيرته الكروية

اخترنا لك
من هي غابرييلي ميراندا زوجة إندريك؟
04:56
فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين
04:53
زواج ميليتاو من زوجة مواطنه الذي يواعد زوجته السابقة !!!!
04:49
أرتيتا انفق أكثر من 150 مليون يورو على لاعبي تشيلسي
04:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025