فيديو - برشلونة يضع موهبة فلومينينسي على راداره

البارسا يتابع بكثافة موهبة فلامينغو الجناح ريكيلمي فيليبي ابن ال18 عام 🇧🇷



اللاعب ينتهي عقده في مارس 2026، معجب جداً به ويراه موهبة كبيرة



البارسا قد يقوم بعملية تشبه بارداغجي حيث يدفع 3-4 مليون الى فلامينغو للحصول عليه pic.twitter.com/sN56oRJIcm — Mohammad (@BarcaWriter) July 18, 2025

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يدرس التقدّم بعرض لضم المهاجم البرازيلي الشاب ريكيلمي فيليبي، لاعب فريق فلومينينسي، في ظل اهتمام متزايد من إدارة النادي الكتالوني بالمواهب الصاعدة في أميركا الجنوبية.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يشغل مركز ، يحظى بمتابعة دقيقة من كشّافي برشلونة منذ أكثر من عام، حيث أظهر مستويات متميّزة في المراوغة وصناعة الفرص، ما جعله يُصنّف ضمن أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة.ووفقاً للتقرير، فإنّ الإدارة الرياضية لبرشلونة تنظر بجدّيّة إلى إمكانيّة التعاقد مع فيليبي، في خطوة محتملة لتعزيز الخطّ الأمامي للفريق خلال المواسم المقبلة، خصوصاً أن عقد اللاعب مع فلومينينسي ينتهي في العام المقبل.وفي حال تمّت الصفقة، ستكون ضمن سلسلة من التعاقدات الاستراتيجية التي ينتهجها النادي الكتالوني للاستثمار في اللاعبين الواعدين، لبناء جيل جديد من المواهب على المدى الطويل.