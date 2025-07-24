الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

صاموئيل إيتو متهم بسرقة 600 ألف دولار

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صاموئيل إيتو متهم بسرقة 600 ألف دولار
A-
A+

كرة القدم

2025-07-24 | 01:17
صاموئيل إيتو متهم بسرقة 600 ألف دولار

المبلغ كان من المفترض أن يدفع للمنتخب الكاميروني

ذكرموقع (Actu Cameroun) الكاميروني، أن صاموئيل إيتو، النجم السابق لبرشلونة وإنتر ميلان، والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، يواجه اتهاماً بسرقة 600 ألف دولار.
وأشار الموقع أن هذا المبلغ كان من المفترض أن يدفع للمنتخب الكاميروني نظير خوضه مباراة ودية في الولايات المتحدة أمام منتخب المكسيك في العام 2023، وهو ما حصل بالفعل، الا ان اللاعبين لم يتسلموا مستحقاتهم مطلقاً.
وقال الموقع أنه تم تقديم الشكوى إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) ووزارة العدل الأميركية، وهي ليست موجهة ضد اللاعب السابق بشخصه، بل بصفته رئيسا للاتحاد مسؤولاً بشكل مباشر عن الأموال.





مقالات ذات صلة

من ساحل علما إلى أنطلياس.. سرقة 500 ألف دولار وقوى الأمن تتحرك!
2025-04-27

من ساحل علما إلى أنطلياس.. سرقة 500 ألف دولار وقوى الأمن تتحرك!

البيتكوين تجتاز عتبة 118 ألف دولار مسجلةً قمة قياسية جديدة
2025-07-11

البيتكوين تجتاز عتبة 118 ألف دولار مسجلةً قمة قياسية جديدة

زيزو بين الأهلي والزمالك والحصيلة 200 ألف دولار
2025-05-29

زيزو بين الأهلي والزمالك والحصيلة 200 ألف دولار

أ ف ب عن مسؤول أذربيجاني: أكثر من 600 أجنبي فروا من إيران إلى أذربيجان
2025-06-17

أ ف ب عن مسؤول أذربيجاني: أكثر من 600 أجنبي فروا من إيران إلى أذربيجان

صاموئيل إيتو متهم بسرقة 600 ألف دولار

رياضة

كرة القدم

صاموئيل إيتو

برشلونة

إنتر ميلان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لامين يامال الأغلى في العالم
صور - ماذا تفعل جميلة كرة القدم مع ياسر القحطاني؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعب ليفربول يخلّد ذكرى ديوغو جوتا بطريقة فريدة
01:19

لاعب ليفربول يخلّد ذكرى ديوغو جوتا بطريقة فريدة

أعدّه كتحيّة شخصّية مؤثّرة لزميله الراحل ديوغو جوتا

01:19

لاعب ليفربول يخلّد ذكرى ديوغو جوتا بطريقة فريدة

أعدّه كتحيّة شخصّية مؤثّرة لزميله الراحل ديوغو جوتا

لامين يامال الأغلى في العالم
01:18

لامين يامال الأغلى في العالم

في إنجاز جديد يكرّس مكانته كأحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية

01:18

لامين يامال الأغلى في العالم

في إنجاز جديد يكرّس مكانته كأحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية

صور - ماذا تفعل جميلة كرة القدم مع ياسر القحطاني؟
01:16

صور - ماذا تفعل جميلة كرة القدم مع ياسر القحطاني؟

انتشرت صورة تجمع بين أسطورة الهلال السعودي السابق وأليشا ليمان

01:16

صور - ماذا تفعل جميلة كرة القدم مع ياسر القحطاني؟

انتشرت صورة تجمع بين أسطورة الهلال السعودي السابق وأليشا ليمان

اخترنا لك
لاعب ليفربول يخلّد ذكرى ديوغو جوتا بطريقة فريدة
01:19
لامين يامال الأغلى في العالم
01:18
صور - ماذا تفعل جميلة كرة القدم مع ياسر القحطاني؟
01:16
هل ما يحصل فوضى في برشلونة أم ماذا؟
01:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025