صاموئيل إيتو متهم بسرقة 600 ألف دولار

المبلغ كان من المفترض أن يدفع للمنتخب الكاميروني

ذكرموقع (Actu Cameroun) الكاميروني، أن صاموئيل ، النجم السابق لبرشلونة وإنتر ميلان، والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، يواجه اتهاماً بسرقة 600 ألف .

وأشار الموقع أن هذا المبلغ كان من المفترض أن يدفع للمنتخب الكاميروني نظير خوضه مباراة ودية في الولايات المتحدة أمام منتخب المكسيك في العام 2023، وهو ما حصل بالفعل، الا ان اللاعبين لم يتسلموا مستحقاتهم مطلقاً.

وقال الموقع أنه تم تقديم الشكوى إلى الفيدرالي الأميركي (FBI) ووزارة العدل الأميركية، وهي ليست موجهة ضد اللاعب السابق بشخصه، بل بصفته رئيسا للاتحاد مسؤولاً بشكل مباشر عن الأموال.











