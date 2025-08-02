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مراحل اتهام النجم أشرف حكيمي بارتكاب اعتداء جنسي

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مراحل اتهام النجم أشرف حكيمي بارتكاب اعتداء جنسي
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كرة القدم

2025-08-02 | 03:37
مراحل اتهام النجم أشرف حكيمي بارتكاب اعتداء جنسي

طالب الادعاء العام بإحالة اللاعب إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب

اتهم المدعي العام في مدينة نانتير الفرنسية، الواقعة في ضواحي باريس، نجم ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان السابق أشرف حكيمي بارتكاب اعتداء جنسي، فيما نفى الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان ارتكاب أي مخالفة.
وخضع حكيمي، للتحقيق في حادثة وقعت في عام 2023، حين ذهبت امرأة، تبلغ من العمر 24 عاما، إلى منزل اللاعب الدولي المغربي، وزعمت أنه بدأ في لمسها وتقبيلها دون موافقتها، فطلبت منه التوقف، لكنه استمر وحبسها في غرفة، قبل أن تتمكن من الهروب من المكان.
وأنكر حكيمي ارتكاب أي مخالفة، وادعى أن الضحية كانت تستهدفه من أجل المال وأنّ هناك أشخاصا أرادوا ابتزازه، فقدّم شكوى مقابلة.
وطالب الادعاء العام في فرنسا بموجب قرار نهائي صدر أمس في الأول من آب - أغسطس بإحالة اللاعب المغربي البالغ 26 عاما إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.
آنذاك، أعلنت زوجة حكيمي، هبة أبوك، انفصالهما، وتقدّمت بطلب الطلاق بعد ذلك بوقت قصير، مشيرة إلى القضية كسبب رئيسي، مع الأخذ في الاعتبار أن اللاعب، وفقاً لشهادة الضحية المزعومة، كان يتحدث معها منذ نحو شهر.



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أشرف حكيمي

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