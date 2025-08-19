فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96

جنون في تركيا..



بشكتاش حقق الفوز في آخر دقيقة بسيناريو جنوني وهدف فردي مذهل من رافا سيلفا!!!!



اسمع صوت الجمهور والصخب والمعلق! 🤯♥️

في الدقيقة (90+6)، وبطريقة رائعة، سجل اللاعب البرتغالي رافا سيلفا هدف الفوز لبشكتاش في مرمى ضيفه أيوب سبور، ضمن الجولة الاولى من الدوري التركي .وحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة ما وضعه في المرتبة السادسة، علماً أن الأندية في المراكز الخمسة الأولى لعبت مباراتين.