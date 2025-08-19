الأخبار
فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96

فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96
كرة القدم

2025-08-19 | 01:11
فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96

سجل اللاعب البرتغالي رافا سيلفا هدف الفوز لبشكتاش

في الدقيقة (90+6)، وبطريقة رائعة، سجل اللاعب البرتغالي رافا سيلفا هدف الفوز لبشكتاش في مرمى ضيفه أيوب سبور، ضمن الجولة الاولى من الدوري التركي الممتاز.
وحصد بشكتاش أول ثلاث نقاط له في المسابقة ما وضعه في المرتبة السادسة، علماً أن الأندية في المراكز الخمسة الأولى لعبت مباراتين.



فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96

رياضة

كرة القدم

رافا سيلفا

بشكتاش أيوب سبور

الدوري التركي الممتاز

