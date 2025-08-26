التشكيلة الأعلى أجراً في أوروبا 2025-2026: هيمنة لريال مدريد

كشفت تقديرات الموقع المتخصص برواتب اللاعبين عن التشكيلة الأعلى أجرا

كشفت تقديرات موقع "كابولوجي" المتخصص برواتب اللاعبين، عن التشكيلة الأعلى أجرا في القارة الأوروبية لموسم 2025-2026، والتي شهدت هيمنة واضحة لريال ، بوجود خمسة من نجومه، إلى جانب أسماء بارزة من بايرن ميونيخ، ليفربول، ، ومانشستر سيتي.

ويتصدر المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) القائمة كأعلى اللاعبين أجراً بأكثر من 608 ألف أسبوعياً، يليه الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد) براتب أسبوعي يقارب 601 ألف يورو.

أما النجم المصري صلاح (ليفربول)، فجاء ضمن التشكيلة كأعلى جناح أيمن أجراً، براتب يبلغ 464 ألف يورو أسبوعياً.

وإليكم، التشكيلة الأعلى أجراً في / أسبوعياً (2025-2026):

• حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – 403,846 يورو.

• الظهير الأيمن: ترينت ألكسندر-أرنولد (ريال مدريد) – 320,577 يورو.

• قلب الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) – 405,948 يورو.

• قلب الدفاع: دافيد ألابا (ريال مدريد) – 432,692 يورو.

• الظهير الأيسر: لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) – 253,846 يورو.

• خط الوسط: كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – 405,948 يورو.

• خط الوسط: جود بيلينغهام (ريال مدريد) – 400,577 يورو.

• الجناح الأيمن: محمد صلاح (ليفربول) – 463,940 يورو.

• الجناح الأيسر: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 400,577 يورو.

• المهاجم: كيليان مبابي (ريال مدريد) – 600,962 يورو.

• المهاجم: إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 608,922 يورو.

بهذه الأرقام، يواصل تأكيد حضوره المالي والرياضي في القارة العجوز، معزّزا مكانته كأحد أكثر الأندية قدرة على استقطاب النجوم ودفع أعلى الرواتب في العالمية.



















