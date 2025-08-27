فيديو - مقتل النجم الإكوادوري في حادث سير مأساوي

في حادث مأساوي شهدته الإكوادور صباح الأحد
الفائت، لقي لاعب كرة القدم ماركوس
أولميدو، البالغ 26 عاماً، مصرعه في تصادم مروّع أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.
وأفادت وسائل إعلام محلّيّة بأنّ الحادث وقع على طريق سريع
في مدينة كويندي، بعدما اصطدمت شاحنة صغيرة بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، في حادث وثّقته كاميرات المراقبة، وهرعت فرق الطوارئ
إلى الموقع، لكنها لم تتمكن من إنقاذ الضحايا.
وأعلن موشوك رونا، النادي الذي انضمّ إليه اللاعب مؤخّرا، أنه "ينعى ببالغ الحزن رحيل لاعبه ماركوس أولميدو"، مقدّماً تعازيه إلى أسرته، كما وصفه ناديه السابق إل ناسيونال
بأنه "مقاتل ترك بصمة في تاريخ الفريق وأسهم في عودته إلى منصة التتويج بعد 18 عاماً من الانتظار".
زوجة اللاعب، إيفيلين كلافيو، نشرت رسائل مؤثرة عبر "فيسبوك
" أعربت فيها عن ألمها الكبير، مؤكدة أنها ستكرّس حياتها لتربية ابنهما الوحيد، البالغ ثلاث سنوات، على القيم التي كان والده حريصاعليها.
أولميدو، الذي بدأ مسيرته عام 2017، تنقّل بين أندية كبرى في الإكوادور، بينها إل دي يو كيتو وإل ناسيونال، حيث حقق ثلاثة ألقاب بارزة، وشارك في بطولة كوبا
ليبرتادوريس.