فيديو - مقتل النجم الإكوادوري في حادث سير مأساوي

Aquí el momento exacto del accidente de tránsito donde lamentablemente pierde la vida el jugador de fútbol Marcos Olmedo de 26 años, quien militaba en el equipo del Ponchito el Mushuc Runa.

في حادث مأساوي شهدته الفائت، لقي لاعب أولميدو، البالغ 26 عاماً، مصرعه في تصادم مروّع أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.وأفادت وسائل إعلام محلّيّة بأنّ الحادث وقع على طريق في مدينة كويندي، بعدما اصطدمت شاحنة صغيرة بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، في حادث وثّقته كاميرات المراقبة، وهرعت فرق إلى الموقع، لكنها لم تتمكن من إنقاذ الضحايا.وأعلن موشوك رونا، النادي الذي انضمّ إليه اللاعب مؤخّرا، أنه "ينعى ببالغ الحزن رحيل لاعبه ماركوس أولميدو"، مقدّماً تعازيه إلى أسرته، كما وصفه ناديه السابق إل بأنه "مقاتل ترك بصمة في تاريخ الفريق وأسهم في عودته إلى منصة التتويج بعد 18 عاماً من الانتظار".زوجة اللاعب، إيفيلين كلافيو، نشرت رسائل مؤثرة عبر " " أعربت فيها عن ألمها الكبير، مؤكدة أنها ستكرّس حياتها لتربية ابنهما الوحيد، البالغ ثلاث سنوات، على القيم التي كان والده حريصاعليها.أولميدو، الذي بدأ مسيرته عام 2017، تنقّل بين أندية كبرى في الإكوادور، بينها إل دي يو كيتو وإل ناسيونال، حيث حقق ثلاثة ألقاب بارزة، وشارك في بطولة ليبرتادوريس.