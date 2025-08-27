الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - مقتل النجم الإكوادوري في حادث سير مأساوي

فيديو - مقتل النجم الإكوادوري في حادث سير مأساوي
كرة القدم

2025-08-27 | 01:01
فيديو - مقتل النجم الإكوادوري في حادث سير مأساوي

في حادث مأساوي شهدته الإكوادور صباح الأحد الفائت

في حادث مأساوي شهدته الإكوادور صباح الأحد الفائت، لقي لاعب كرة القدم ماركوس أولميدو، البالغ 26 عاماً، مصرعه في تصادم مروّع أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.
وأفادت وسائل إعلام محلّيّة بأنّ الحادث وقع على طريق سريع في مدينة كويندي، بعدما اصطدمت شاحنة صغيرة بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، في حادث وثّقته كاميرات المراقبة، وهرعت فرق الطوارئ إلى الموقع، لكنها لم تتمكن من إنقاذ الضحايا.
وأعلن موشوك رونا، النادي الذي انضمّ إليه اللاعب مؤخّرا، أنه "ينعى ببالغ الحزن رحيل لاعبه ماركوس أولميدو"، مقدّماً تعازيه إلى أسرته، كما وصفه ناديه السابق إل ناسيونال بأنه "مقاتل ترك بصمة في تاريخ الفريق وأسهم في عودته إلى منصة التتويج بعد 18 عاماً من الانتظار".
زوجة اللاعب، إيفيلين كلافيو، نشرت رسائل مؤثرة عبر "فيسبوك" أعربت فيها عن ألمها الكبير، مؤكدة أنها ستكرّس حياتها لتربية ابنهما الوحيد، البالغ ثلاث سنوات، على القيم التي كان والده حريصاعليها.
أولميدو، الذي بدأ مسيرته عام 2017، تنقّل بين أندية كبرى في الإكوادور، بينها إل دي يو كيتو وإل ناسيونال، حيث حقق ثلاثة ألقاب بارزة، وشارك في بطولة كوبا ليبرتادوريس.


مقالات ذات صلة

وفاة فنان شهير اثر حادث غرق مأساوي
2025-07-29

وفاة فنان شهير اثر حادث غرق مأساوي

حادث مأساوي رافق نهائي دوري الأمم الأوروبية
2025-06-09

حادث مأساوي رافق نهائي دوري الأمم الأوروبية

حادث سير مروع في سن الفيل (فيديو)
2025-07-04

حادث سير مروع في سن الفيل (فيديو)

حادث سير مروّع بين 9 سيارات في قريطم (فيديو)
2025-05-31

حادث سير مروّع بين 9 سيارات في قريطم (فيديو)

رياضة

كرة القدم

ماركوس أولميدو

كوبا ليبرتادوريس

فيديو - مشادة عنيفة .. واندا نارا تتهم إعلامية بتلقي أموال من إيكاردي
التشكيلة الأعلى أجراً في أوروبا 2025-2026: هيمنة لريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي
01:10

موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي

يدور صراع كروي بين فرنسا وإسبانيا حول مستقبل المدافع الشاب

01:10

موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي

يدور صراع كروي بين فرنسا وإسبانيا حول مستقبل المدافع الشاب

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه
01:07

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه

صعد مع الفريق من الدرجة الرابعة إلى الدوري الإيطالي الممتاز

01:07

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه

صعد مع الفريق من الدرجة الرابعة إلى الدوري الإيطالي الممتاز

موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي
01:10
الليغا تثير الجدل .. اللاعبون يمنعون ترحيل المباريات إلى ميامي
01:09
فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه
01:07
فيديو - مشادة عنيفة .. واندا نارا تتهم إعلامية بتلقي أموال من إيكاردي
01:06

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

