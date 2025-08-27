فيديو - مشادة عنيفة .. واندا نارا تتهم إعلامية بتلقي أموال من إيكاردي

La discusión entre Wanda Nara y Angie Balbiani durante el móvil de #PuroShow: "sos muy desleal como mujer".#lovieneltrece pic.twitter.com/SZoDaBnUI4 — eltrece (@eltreceoficial) August 21, 2025

تحول الحوار في برنامج (Puro Show - eltrece)، بين عارضة الأزياء الأرجنتينية ومذيعة على إلى مشادة ، أثناء الحديث عن الخلافات بين الضيفة وزوجها السابق ، لاعب حاليا.ونشبت المشادة عندما ردّت في مداخلة هاتفية بشكل غاضب على المذيعة إنجي باليباني متهمة إياها بإصدار أحكام مسبقة دون علم.ولم يكن رد بالبياني ضعيفاً، بل على العكس، إذ اكدت أنها تتناول قضية عامة وليست أمورا شخصية خاصة لأن واندا وإيكاردي من الشخصيات العامة.وزادت الأمور حدّة حين اتهمت واندا المذيعة بأنها تتلقى أموالا من إيكاردي، الأمر الذي فجّر الأمور أكثر بينهما على الهواء.يذكر أن واندا نارا رفعت دعوى قضائية ضد إيكاردي، وطالبته بالنفقة الخاصة برعاية ابنتيهما فرانشيسكا وإيزابيلا.