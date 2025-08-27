الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - مشادة عنيفة .. واندا نارا تتهم إعلامية بتلقي أموال من إيكاردي

فيديو - مشادة عنيفة .. واندا نارا تتهم إعلامية بتلقي أموال من إيكاردي
كرة القدم

2025-08-27 | 01:06
فيديو - مشادة عنيفة .. واندا نارا تتهم إعلامية بتلقي أموال من إيكاردي

تحول الحوار في برنامج إلى مشادة

تحول الحوار في برنامج (Puro Show - eltrece)، بين عارضة الأزياء الأرجنتينية واندا نارا ومذيعة على الهواء إلى مشادة ، أثناء الحديث عن الخلافات بين الضيفة وزوجها السابق ماورو إيكاردي، لاعب غلطة سراي التركي حاليا.
ونشبت المشادة عندما ردّت واندا في مداخلة هاتفية بشكل غاضب على المذيعة إنجي باليباني متهمة إياها بإصدار أحكام مسبقة دون علم.
ولم يكن رد بالبياني ضعيفاً، بل على العكس، إذ اكدت أنها تتناول قضية عامة وليست أمورا شخصية خاصة لأن واندا وإيكاردي من الشخصيات العامة.
وزادت الأمور حدّة حين اتهمت واندا المذيعة بأنها تتلقى أموالا من إيكاردي، الأمر الذي فجّر الأمور أكثر بينهما على الهواء.
يذكر أن واندا نارا رفعت دعوى قضائية ضد إيكاردي، وطالبته بالنفقة الخاصة برعاية ابنتيهما فرانشيسكا وإيزابيلا.



فيديو - مشادة عنيفة .. واندا نارا تتهم إعلامية بتلقي أموال من إيكاردي

رياضة

كرة القدم

واندا نارا

ماورو إيكاردي

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه
فيديو - مقتل النجم الإكوادوري في حادث سير مأساوي

