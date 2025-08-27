فيديو - مشادة عنيفة .. واندا نارا تتهم إعلامية بتلقي أموال من إيكاردي

تحول الحوار في برنامج (Puro Show - eltrece)، بين عارضة الأزياء الأرجنتينية واندا نارا
ومذيعة على الهواء
إلى مشادة ، أثناء الحديث عن الخلافات بين الضيفة وزوجها السابق ماورو إيكاردي
، لاعب غلطة سراي التركي
حاليا.
ونشبت المشادة عندما ردّت واندا
في مداخلة هاتفية بشكل غاضب على المذيعة إنجي باليباني متهمة إياها بإصدار أحكام مسبقة دون علم.
ولم يكن رد بالبياني ضعيفاً، بل على العكس، إذ اكدت أنها تتناول قضية عامة وليست أمورا شخصية خاصة لأن واندا وإيكاردي من الشخصيات العامة.
وزادت الأمور حدّة حين اتهمت واندا المذيعة بأنها تتلقى أموالا من إيكاردي، الأمر الذي فجّر الأمور أكثر بينهما على الهواء.
يذكر أن واندا نارا رفعت دعوى قضائية ضد إيكاردي، وطالبته بالنفقة الخاصة برعاية ابنتيهما فرانشيسكا وإيزابيلا.