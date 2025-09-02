الأخبار
أرقام ضخمة في الميركاتو الصيفي: أرسنال وليفربول يتصدران المشهد

أرقام ضخمة في الميركاتو الصيفي: أرسنال وليفربول يتصدران المشهد
كرة القدم

2025-09-02 | 01:10
أرقام ضخمة في الميركاتو الصيفي: أرسنال وليفربول يتصدران المشهد

شهد سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025-26 إنفاقا غير مسبوق

شهد سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025-26 إنفاقا غير مسبوق من جانب الأندية الإنجليزية، وعلى رأسها أرسنال وليفربول، اللذان دخلا بقوة لتعزيز صفوفهما استعدادًا للتحديات المقبلة في البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.
فقد أنفق أرسنال ما مجموعه 292.3 مليون جنيه إسترليني على صفقات جديدة، مقابل مداخيل لم تتجاوز 30 مليونا من عمليات البيع، ليبلغ صافي إنفاقه 262.3 مليون جنيه، وهو رقم يعكس طموح المدرب ميكيل أرتيتا في بناء فريق أكثر قدرة على المنافسة.
أما ليفربول، فقد كان الأكثر جرأة في السوق بعدما ضخّ 426 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات، مقابل خروج لاعبين بقيمة 225 مليونا، ليصل صافي إنفاقه إلى 201 مليون جنيه، في خطوة تؤكد رغبة النادي في تجديد دمائه بعد موسم شهد الكثير من التغييرات داخل التشكيلة.
الأرقام تكشف أن البريميرليغ يواصل قيادة سوق الانتقالات عالميا، لكن الضغط يتزايد أيضا على الأندية للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، وسط تساؤلات حول قدرة هذه الاستثمارات الكبيرة على ترجمة الطموحات إلى ألقاب في موسم يُتوقّع أن يكون من الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة.


أرقام ضخمة في الميركاتو الصيفي: أرسنال وليفربول يتصدران المشهد

الليغا تحذّر برشلونة بشأن تسجيل لاعبه الشاب

