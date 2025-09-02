أرقام ضخمة في الميركاتو الصيفي: أرسنال وليفربول يتصدران المشهد

شهد سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025-26 إنفاقا غير مسبوق من جانب الأندية ، وعلى رأسها وليفربول، اللذان دخلا بقوة لتعزيز صفوفهما استعدادًا للتحديات المقبلة في البريميرليغ ودوري أبطال .

فقد أنفق أرسنال ما مجموعه 292.3 مليون جنيه إسترليني على صفقات ، مقابل مداخيل لم تتجاوز 30 مليونا من عمليات البيع، ليبلغ إنفاقه 262.3 مليون جنيه، وهو رقم يعكس طموح المدرب ميكيل أرتيتا في بناء فريق أكثر قدرة على المنافسة.

أما ، فقد كان الأكثر جرأة في السوق بعدما ضخّ 426 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات، مقابل خروج لاعبين بقيمة 225 مليونا، ليصل صافي إنفاقه إلى 201 مليون جنيه، في خطوة تؤكد رغبة النادي في تجديد دمائه بعد موسم شهد الكثير من التغييرات داخل التشكيلة.

الأرقام تكشف أن البريميرليغ يواصل قيادة سوق الانتقالات عالميا، لكن الضغط يتزايد أيضا على الأندية للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، وسط تساؤلات حول قدرة هذه الاستثمارات الكبيرة على ترجمة الطموحات إلى ألقاب في موسم يُتوقّع أن يكون من الأكثر إثارة في السنوات .





