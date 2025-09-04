فيديو - شاهدوا كيف اعتدى اللاعب على الحكمة وصفعها

أثناء إدارتها مباراة في الدوري الكولومبي بين ريال
أليانزا وديبورتيفو كويكي، أشهرت الحكمة
فانيسا سيبايوس بطاقة حمراء في وجه خافيير بوليفار، الجالس على مقاعد بدلاء أليانزا.
ولم يتقبل بوليفار الأمر، فسار بغضب نحو سيبايوس، واقترب منها بشكل عدواني، ثم استدار مغادرا، موجهاً لها صفعة قوية بيده اليمنى على وجهها، فسعت الى ركله، قبل تدخل اللاعبين الآخرين لفصلهما.
لاحقاً، قدم بوليفار اعتذارا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه نفى أن يكون قد صفع الحكمة عمداً، زاعماً أنه كان يحاول سحب الصافرة من فمها، وكتب على إنستغرام
"أعترف أن سلوكي كان غير محترم وغير لائق، ولا يليق بالرياضي أو الإنسان، عندما حاولت بتهور أخذ الصافرة من فم الحكمة، تصرفت بشكل خاطئ، وبعثت برسالة سلبية ما كان ينبغي أن تحدث أبداً".
وأضاف "أريد أن أوضح تماما أنه لم يكن هناك أي اعتداء جسدي على الحكمة في أي وقت. ومع ذلك، أتفهم أن إشارتي كانت مسيئة وتتناقض مع قيم كرة القدم
والاحترام، ولذلك، أعتذر لها ولعائلتها والنساء وكل من تأثر بما حدث".
وختم بوليفار "أرفض بشدة أي شكل من أشكال العنف، وخاصة ضد المرأة
، فالنساء يستحقن كل الاحترام والتقدير والإعجاب، والتزامي هو أن أعمل على نموي الشخصي والرياضي حتى لا أكرر أبدا فعلا ينتهك كرامة أي شخص".