فيديو - شاهدوا كيف اعتدى اللاعب على الحكمة وصفعها

🇨🇴 Jueza agredida 🚨

Vanesa Ceballos es una árbitra colombiana ⚽ que dirigía un partido de primera C y fue agredida por un jugador al que acababa de expulsar 🤬. ⚽¡Inaceptable!



Un hecho de intolerancia se vivió en el estadio Chelo Castro de Aracataca durante el duelo entre Real Alianza Cataquera y Deportivo Quique, válido por la Primera C.



El jugador Javier Bolívar agredió la arbitra samaria Vanessa Ceballos.

أثناء إدارتها مباراة في الدوري الكولومبي بين أليانزا وديبورتيفو كويكي، أشهرت فانيسا سيبايوس بطاقة حمراء في وجه خافيير بوليفار، الجالس على مقاعد بدلاء أليانزا.ولم يتقبل بوليفار الأمر، فسار بغضب نحو سيبايوس، واقترب منها بشكل عدواني، ثم استدار مغادرا، موجهاً لها صفعة قوية بيده اليمنى على وجهها، فسعت الى ركله، قبل تدخل اللاعبين الآخرين لفصلهما.لاحقاً، قدم بوليفار اعتذارا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه نفى أن يكون قد صفع الحكمة عمداً، زاعماً أنه كان يحاول سحب الصافرة من فمها، وكتب على "أعترف أن سلوكي كان غير محترم وغير لائق، ولا يليق بالرياضي أو الإنسان، عندما حاولت بتهور أخذ الصافرة من فم الحكمة، تصرفت بشكل خاطئ، وبعثت برسالة سلبية ما كان ينبغي أن تحدث أبداً".وأضاف "أريد أن أوضح تماما أنه لم يكن هناك أي اعتداء جسدي على الحكمة في أي وقت. ومع ذلك، أتفهم أن إشارتي كانت مسيئة وتتناقض مع قيم والاحترام، ولذلك، أعتذر لها ولعائلتها والنساء وكل من تأثر بما حدث".وختم بوليفار "أرفض بشدة أي شكل من أشكال العنف، وخاصة ضد ، فالنساء يستحقن كل الاحترام والتقدير والإعجاب، والتزامي هو أن أعمل على نموي الشخصي والرياضي حتى لا أكرر أبدا فعلا ينتهك كرامة أي شخص".