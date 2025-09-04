الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - شاهدوا كيف اعتدى اللاعب على الحكمة وصفعها

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - شاهدوا كيف اعتدى اللاعب على الحكمة وصفعها
A-
A+

كرة القدم

2025-09-04 | 03:18
فيديو - شاهدوا كيف اعتدى اللاعب على الحكمة وصفعها

لاحقاً، قدم بوليفار اعتذارا على وسائل التواصل الاجتماعي

أثناء إدارتها مباراة في الدوري الكولومبي بين ريال أليانزا وديبورتيفو كويكي، أشهرت الحكمة فانيسا سيبايوس بطاقة حمراء في وجه خافيير بوليفار، الجالس على مقاعد بدلاء أليانزا.
ولم يتقبل بوليفار الأمر، فسار بغضب نحو سيبايوس، واقترب منها بشكل عدواني، ثم استدار مغادرا، موجهاً لها صفعة قوية بيده اليمنى على وجهها، فسعت الى ركله، قبل تدخل اللاعبين الآخرين لفصلهما.
لاحقاً، قدم بوليفار اعتذارا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه نفى أن يكون قد صفع الحكمة عمداً، زاعماً أنه كان يحاول سحب الصافرة من فمها، وكتب على إنستغرام "أعترف أن سلوكي كان غير محترم وغير لائق، ولا يليق بالرياضي أو الإنسان، عندما حاولت بتهور أخذ الصافرة من فم الحكمة، تصرفت بشكل خاطئ، وبعثت برسالة سلبية ما كان ينبغي أن تحدث أبداً".
وأضاف "أريد أن أوضح تماما أنه لم يكن هناك أي اعتداء جسدي على الحكمة في أي وقت. ومع ذلك، أتفهم أن إشارتي كانت مسيئة وتتناقض مع قيم كرة القدم والاحترام، ولذلك، أعتذر لها ولعائلتها والنساء وكل من تأثر بما حدث".
وختم بوليفار "أرفض بشدة أي شكل من أشكال العنف، وخاصة ضد المرأة، فالنساء يستحقن كل الاحترام والتقدير والإعجاب، والتزامي هو أن أعمل على نموي الشخصي والرياضي حتى لا أكرر أبدا فعلا ينتهك كرامة أي شخص".


مقالات ذات صلة

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين
2025-07-19

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين

فيديو - ميسي يواصل العزف ويصفع لاعباً منافساً
2025-07-31

فيديو - ميسي يواصل العزف ويصفع لاعباً منافساً

فيديو - شاهدوا كيف تعرض بطل الفنون القتالية لهجوم مسلح
2025-07-17

فيديو - شاهدوا كيف تعرض بطل الفنون القتالية لهجوم مسلح

صفعة على وجه اليونيفيل في الجنوب (فيديو)
2025-06-10

صفعة على وجه اليونيفيل في الجنوب (فيديو)

فيديو - شاهدوا كيف اعتدى اللاعب على الحكمة وصفعها

رياضة

كرة القدم

الدوري الكولومبي

ريال أليانزا

ديبورتيفو كويكي

فانيسا سيبايوس

خافيير بوليفار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!
تشيفرين يشرح العلاقة بين محمد صلاح ولافتة انتقدت قتل الأطفال

اقرأ ايضا في كرة القدم

أسعار تذاكر مونديال 2026: من 60 دولاراً وحتى 6,730
03:22

أسعار تذاكر مونديال 2026: من 60 دولاراً وحتى 6,730

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد نظام التسعير الديناميكي

03:22

أسعار تذاكر مونديال 2026: من 60 دولاراً وحتى 6,730

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد نظام التسعير الديناميكي

رفض أوروبي واسع لمباريات "خارج الإقليم" ودعوات مضادة
03:21

رفض أوروبي واسع لمباريات "خارج الإقليم" ودعوات مضادة

دعت إلى رفض طلبات رابطة الدوري الإسباني ورابطة الدوري الإيطالي

03:21

رفض أوروبي واسع لمباريات "خارج الإقليم" ودعوات مضادة

دعت إلى رفض طلبات رابطة الدوري الإسباني ورابطة الدوري الإيطالي

رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!
03:20

رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!

تم توثيق الوصية رسميا لدى كاتب العدل

03:20

رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!

تم توثيق الوصية رسميا لدى كاتب العدل

اخترنا لك
أسعار تذاكر مونديال 2026: من 60 دولاراً وحتى 6,730
03:22
رفض أوروبي واسع لمباريات "خارج الإقليم" ودعوات مضادة
03:21
رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته لنيمار!!
03:20
تشيفرين يشرح العلاقة بين محمد صلاح ولافتة انتقدت قتل الأطفال
10:32

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025