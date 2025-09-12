الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
A-
A+

كرة القدم

2025-09-12 | 02:16
وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي

حظَر نادي وست هام إدخال الوشاح "نصف - نصف"

حظَر نادي وست هام إدخال الوشاح "نصف - نصف" الذي يجمع ألوان الفريقين وشعاراتهما إلى ملعب لندن في مباراة الديربي المرتقبة أمام توتنهام هذا الأسبوع، ضمن حزمة من "الإجراءات الأمنية المعززة" للحد من أي توتر متوقّع. 
وتأتي المواجهة الأولى بين الجارين هذا الموسم، على بُعد 11 ميلاً فقط بين الملعبين، بالتزامن مع عودة محمد قدوس إلى ناديه السابق عقب انتقاله اللافت صيفا إلى السبيرز.
وأوضح النادي في رسالةٍ لمشجعيه أن الجماهير التي تشتري أوشحة "نصف – نصف" من بائعين غير رسميين سيُطلب منها تسليمها عند نقاط التفتيش من دون إعادتها، ناصحا من يرغب في اقتناء وشاحٍ للمباراة بالتوجّه إلى المتجر الرسمي داخل الملعب.
ويثير هذا النوع من الأوشحة انتقادات بين رواد الملاعب بدعوى أنه يوحي بغياب الانتماء الصريح لأي من الطرفين، رغم إقبال الزوار عليه كتذكار.
وبالإضافة إلى الحظر، تشمل التدابير تشديد التفتيش على البوابات ومنع الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام، مع التشديد على حصر جماهير أصحاب الأرض في القطاعات المخصصة لهم. 
ويسعى وست هام للبناء على فوزه الأول هذا الموسم قبل التوقف الدولي، بعد بداية صعبة شهدت خسارتين قاسيتين أمام سندرلاند وتشيلسي، قبل أن ينتفض بثلاثية نظيفة على نوتنغهام فوريست، فيما يدخل توتنهام المباراة بنية استعادة التوازن بعد هزيمته أمام بورنموث قبل أسبوعين.

مقالات ذات صلة

القضاء الأميركي يبرّئ كاردي بي من قضية اعتداء مثيرة للجدل
2025-09-04

القضاء الأميركي يبرّئ كاردي بي من قضية اعتداء مثيرة للجدل

تصريح مثير للجدل من جعجع: لن نحاسب إسرائيل!
2025-08-18

تصريح مثير للجدل من جعجع: لن نحاسب إسرائيل!

فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل
2025-08-09

فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

منى الشاذلي تكشف لاول مرة كواليس حلقتها المثيرة للجدل مع مها الصغير
2025-07-12

منى الشاذلي تكشف لاول مرة كواليس حلقتها المثيرة للجدل مع مها الصغير

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي

رياضة

كرة القدم

وست هام

توتنهام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
فيديو - الظهور الرسمي الأول لتقنية الـ(RefCam) في ايطاليا

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

اخترنا لك
ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42
بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21
إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17
فيديو - الظهور الرسمي الأول لتقنية الـ(RefCam) في ايطاليا
02:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025