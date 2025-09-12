وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي

حظَر إدخال الوشاح "نصف - نصف"

حظَر إدخال الوشاح "نصف - نصف" الذي يجمع ألوان الفريقين وشعاراتهما إلى ملعب في مباراة الديربي المرتقبة أمام هذا الأسبوع، ضمن حزمة من "الإجراءات الأمنية المعززة" للحد من أي توتر متوقّع.

وتأتي المواجهة الأولى بين الجارين هذا الموسم، على بُعد 11 ميلاً فقط بين الملعبين، بالتزامن مع عودة قدوس إلى ناديه السابق عقب انتقاله اللافت صيفا إلى السبيرز.

وأوضح النادي في رسالةٍ لمشجعيه أن الجماهير التي تشتري أوشحة "نصف – نصف" من بائعين غير رسميين سيُطلب منها تسليمها عند نقاط التفتيش من دون إعادتها، ناصحا من يرغب في اقتناء وشاحٍ للمباراة بالتوجّه إلى المتجر الرسمي داخل الملعب.

ويثير هذا النوع من الأوشحة انتقادات بين رواد الملاعب بدعوى أنه يوحي بغياب الانتماء الصريح لأي من الطرفين، رغم إقبال الزوار عليه كتذكار.

وبالإضافة إلى الحظر، تشمل التدابير تشديد التفتيش على البوابات ومنع الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام، مع التشديد على حصر جماهير أصحاب في القطاعات المخصصة لهم.

ويسعى وست هام للبناء على فوزه الأول هذا الموسم قبل التوقف الدولي، بعد بداية صعبة شهدت خسارتين قاسيتين أمام سندرلاند وتشيلسي، قبل أن ينتفض بثلاثية نظيفة على ، فيما يدخل توتنهام المباراة بنية استعادة التوازن بعد هزيمته أمام بورنموث قبل أسبوعين.



