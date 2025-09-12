الأخبار
إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
كرة القدم

2025-09-12 | 02:17
إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه باتخاذ خطوة غير معتادة لتحفيز الأجواء قبل مواجهة مانشستر يونايتد، وذلك بإيقاف نظام الإذاعة الداخلية في ملعب الاتحاد لبضع دقائق، قبيل دخول الفريقين إليه، في الديربي رقم 197 بين الجارين، والذي سيقام الأحد على ملعب الاتحاد.
ويأتي هذا التحرّك بينما يتقدّم يونايتد على سيتي في جدول الدوري بعد ثلاث جولات، إثر تعرّض فريق بيب غوارديولا لهزيمتين متتاليتين أمام توتنهام وبرايتون، بعد فوزه الكبير (4-0) على وولفرهامبتون.
مجموعة "1984" الداعمة للنادي، والتي تتعاون بانتظام مع الإدارة، أعلنت موافقة النادي على إيقاف الإذاعة الداخلية لبضع دقائق قبل خروج الفريقين الأحد، حتى تصنع الجماهير أجواءها الخاصة، وحثّوا الجميع على التواجد في مقاعدهم بوقت مبكر.
وكان سبق للسيتي أن لجأ إلى إجراء مشابه في المباريات الكبرى، بإيقاف الموسيقى لإتاحة المجال لهتافات الجماهير ومنح الضيوف استقبالًا "مُرهبًا".
يُذكر أنّ مواجهة الموسم الماضي على ملعب الاتحاد شهدت تقدّم السيتي (1-0)، قبل أن يدرك برونو فرنانديز التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88 إثر خطأ فادح من ماتيوس نونيس، ثم خطف أماد ديالو هدف الفوز ليونايتد في الوقت بدل الضائع.



إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

