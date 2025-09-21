الأخبار
صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة

صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة
كرة القدم

2025-09-21 | 01:38
صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة

الصورة انتشرت على وسائل التواصل من قطاع غزة

علق فيكتور فونت، المرشح الدائم لرئاسة نادي برشلونة، على الصورة التي انتشرت على وسائل التواصل من قطاع غزة، وبدا فيها ولد بقدم صناعية وعكازين، وهو يرتدي قميص نجم البرسا السابق، الأسطورة ليونيل ميسي.
وقال فونت "يجب أن يكون برشلونة عامل تغيير أكثر فعالية وقوة للمساهمة في بناء عالم أفضل".
واضاف "في حالات مثل الوضع الحالي في غزة، حيث تتباين الآراء، علينا نحن الأعضاء أن نقرر ما إذا كنا نريد للنادي أن يتخذ موقفاً ويساهم في وقف الإبادة الجماعية". 
وختم في سياق الموقف الإسباني العام المناهض للإبادة الجارية في غزة "إذا أرادت الأغلبية ذلك، فسيكون لموقف برشلونة تأثيرٌ لا محالة".



