صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة

الصورة انتشرت على وسائل التواصل من

علق ، المرشح الدائم لرئاسة ، على الصورة التي انتشرت على وسائل التواصل من ، وبدا فيها ولد بقدم صناعية وعكازين، وهو يرتدي قميص نجم البرسا السابق، الأسطورة .

وقال فونت "يجب أن يكون عامل تغيير أكثر فعالية وقوة للمساهمة في بناء عالم أفضل".

واضاف "في حالات مثل الوضع الحالي في غزة، حيث تتباين الآراء، علينا نحن الأعضاء أن نقرر ما إذا كنا نريد للنادي أن يتخذ موقفاً ويساهم في وقف الإبادة الجماعية".

وختم في سياق الموقف الإسباني العام المناهض للإبادة الجارية في غزة "إذا أرادت الأغلبية ذلك، فسيكون لموقف برشلونة تأثيرٌ لا محالة".







