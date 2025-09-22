فيديو - هدف تاريخي في دوري الشباب الروسي

🤯 ГОЛ НА ТРЕТЬЕЙ СЕКУНДЕ — ударом с центра поля



⚽ Забил его в ЮФЛ Михаил Сёмин из «Родины». Чем центр поля — не ударная позиция? Вот Михаил и попробовал, получилось удачно



دوّن ميخائيل سيومين، لاعب رودينا، هدفا تاريخيا في الروسي (YFL-3) بعدما سدّد مباشرةً من دائرة المنتصف وهزّ شباك ستروغينو، بعد الثانية الثالثة فقط من صافرة البداية، ليُسجَّل كأسرع هدف في تاريخ المسابقة وفق ما أكدته الجهة المنظمة للدوري.جاءت اللقطة الاستثنائية مع انطلاق المباراة، حين باغت سيومين حارس ستروغينو بتسديدة مفاجئة، لتستقر في المرمى، في التقطته كاميرات البث وانتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل.ورغم البداية الصاعقة، انتهت المواجهة بنتيجةٍ متوازنة (3-3) ضمن منافسات موسم 2025 لفئة تحت 17 عامًا، وحافظ الفريقان بذلك على نقطة لكلٍ منهما في سباق المراكز، فيما سيبقى هدف سيومين حدثا فارقا يدوَّن في أرشيف الدوري.