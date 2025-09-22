فيديو - حارس يترك المرمى احتجاجاً والتبديلات اُستنفذت !!

In other news, a goalkeeper refused to continue playing after an altercation with his defenders, but since the team had already used all their substitutions, they were left in a difficult situation. pic.twitter.com/tbgCrcvUM1 — Vuvu Videos 🇿🇦 (@VideosVuvu) September 21, 2025

أثارت لقطاتٌ متداولةٌ جدلا واسعا بعد أن رفض حارس مرمى الاستمرار بين الخشبات، عقب مشادّة مع خطّ دفاعه، ليغادر موقعه ويقف خارج المرمى، وكأنّ شيئا لا يحدث.وجاءت الواقعة بينما كان فريقه قد استنفد تبديلاته، ما جعله فعليًّا من دون حارس بديل وأربك مجريات اللقاء لبضع دقائق.ووُصفت الواقعة بأنّها "أغرب احتجاج على الإطلاق"، إذ اكتفى الحارس بالوقوف خارج المرمى، وانتشر الفيديو بصياغات متقاربة على منصّات مختلفة، مع الإشارة إلى أنّه يعود لإحدى مباريات في السنغال.وتناولت منصّات رياضية القصة على نحوٍ موسّع، مؤكّدةً أنّ الحادثة التُقطت بواسطة كاميرات البث وتحوّلت سريعا إلى حديث المتابعين، وسط تساؤلاتٍ حول ما تنصّ عليه القواعد في مثل هذه الحالات إذا لم يُستبدَل الحارس رسميا أو يُطرَد.