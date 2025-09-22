الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - حارس يترك المرمى احتجاجاً والتبديلات اُستنفذت !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - حارس يترك المرمى احتجاجاً والتبديلات اُستنفذت !!
A-
A+

كرة القدم

2025-09-22 | 00:54
فيديو - حارس يترك المرمى احتجاجاً والتبديلات اُستنفذت !!

رفض حارس مرمى الاستمرار بين الخشبات

أثارت لقطاتٌ متداولةٌ جدلا واسعا بعد أن رفض حارس مرمى الاستمرار بين الخشبات، عقب مشادّة مع خطّ دفاعه، ليغادر موقعه ويقف خارج المرمى، وكأنّ شيئا لا يحدث.
وجاءت الواقعة بينما كان فريقه قد استنفد تبديلاته، ما جعله فعليًّا من دون حارس بديل وأربك مجريات اللقاء لبضع دقائق.
ووُصفت الواقعة بأنّها "أغرب احتجاج على الإطلاق"، إذ اكتفى الحارس بالوقوف خارج المرمى، وانتشر الفيديو بصياغات متقاربة على منصّات مختلفة، مع الإشارة إلى أنّه يعود لإحدى مباريات الدوري المحلي في السنغال.
وتناولت منصّات رياضية القصة على نحوٍ موسّع، مؤكّدةً أنّ الحادثة التُقطت بواسطة كاميرات البث وتحوّلت سريعا إلى حديث المتابعين، وسط تساؤلاتٍ حول ما تنصّ عليه القواعد في مثل هذه الحالات إذا لم يُستبدَل الحارس رسميا أو يُطرَد.



مقالات ذات صلة

فيديو - حارس المرمى يتفاعل بجنون مع هدف فريقه
2025-08-21

فيديو - حارس المرمى يتفاعل بجنون مع هدف فريقه

الزمالك يشتكي حارس المرمى الدولي السابق أحمد شوبير
2025-08-12

الزمالك يشتكي حارس المرمى الدولي السابق أحمد شوبير

حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن
2025-08-08

حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا إلى السجن

مأساة في البرتغال: العثور على حارس مرمى غارقًا بعد اختفائه
2025-08-05

مأساة في البرتغال: العثور على حارس مرمى غارقًا بعد اختفائه

فيديو - حارس يترك المرمى احتجاجاً والتبديلات اُستنفذت !!

رياضة

كرة القدم

حارس مرمى

السنغال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - بوجبا يتوقّع .. وفاتي يحقق النبوءة
فيديو - هدف تاريخي في دوري الشباب الروسي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو
01:04

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

تواصلت المشكلات في معقل نادي ريال مدريد

01:04

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

تواصلت المشكلات في معقل نادي ريال مدريد

كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة
01:02

كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة

شهادةً رسمية من موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"

01:02

كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة

شهادةً رسمية من موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"

لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو
01:00

لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو

تفاعل نجوم برشلونة الشباب مع تألق صديقهم

01:00

لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو

تفاعل نجوم برشلونة الشباب مع تألق صديقهم

اخترنا لك
فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو
01:04
كلويفرت يدخل "غينيس" .. وذكرى عائلية حاضرة
01:02
لاعبو برشلونة يحتفون بهدّاف موناكو
01:00
قبلة غوارديولا على الخط تسرق الأضواء
00:57

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025