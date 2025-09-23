الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
لبنان ثالث كأس العالم في الميني فوتبول للسيدات

لبنان ثالث كأس العالم في الميني فوتبول للسيدات
كرة القدم

2025-09-23 | 01:31
لبنان ثالث كأس العالم في الميني فوتبول للسيدات

يعود منتخب لبنان للسيدات في الميني فوتبول الى بيروت عصر اليوم الثلاثاء

يعود منتخب لبنان للسيدات في الميني فوتبول الى بيروت عصر اليوم الثلاثاء، بعدما حقق انجازاً تاريخياً، بحصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم، بعد فوزه على منتخب كردستان/العراق في مباراة تحديد المركز الثالث بخمسة اهداف دون رد.
وكان يمكن منتخب لبنان الوصول الى المباراة النهائية، لولا مواجهة المنتخب البرازيلي القوي، حيث كانت الخسارة أمامه في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة، على الرغم من الأداء المشرف لسيدات الأرز الذين لم يهبن مواجهة سيدات "السامبا".
وتميزت سيدات لبنان بالآداء الجميل والروح القتالية بقيادة جهاز فني متألق بقيادة المدرب عمر الياسين، فنجحن في تمثيل لبنان بصورة مشرّفة.
وخلال البطولة، تعادل منتخب لبنان في المباراة الأولى مع كردستان (1-1) وسحق نظيره الاردني (6-0)، وتأهل الى نصف النهائي حيث خسر (0-3) امام البرازيل، قبل نيل المركز الثالث بالفوز على كردستان (5-0)، بأهداف سجلتها جميعها ليا دويهي، التي أثبتت أنها واحدة من أفضل لاعبات المسابقة.


مقالات ذات صلة

كأس آسيا للسيدات: لبنان يخسر أمام اليابان بصعوبة
2025-07-13

كأس آسيا للسيدات: لبنان يخسر أمام اليابان بصعوبة

نازك الحريري تعزّي السيّدة فيروز: خسر لبنان والعالم عملاقاً من عمالقة الموسيقى والمسرح
2025-07-27

نازك الحريري تعزّي السيّدة فيروز: خسر لبنان والعالم عملاقاً من عمالقة الموسيقى والمسرح

حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ
2025-09-11

حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ

فسخ عقد بطل كأس العالم والسبب غريب جداً
2025-08-21

فسخ عقد بطل كأس العالم والسبب غريب جداً

لبنان ثالث كأس العالم في الميني فوتبول للسيدات

رياضة

كرة القدم

منتخب لبنان للسيدات

الميني فوتبول

من هي السيدة التي أبكت عثمان ديمبيلي؟
منتخب لبنان ضيّع الفوز على منتخب هونغ كونغ الصين

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم
01:40

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم

واصل أستون فيلا بدايته المتعثّرة في موسم 2025-2026

01:40

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم

واصل أستون فيلا بدايته المتعثّرة في موسم 2025-2026

بعد الجراحة - جود بيلينغهام يعود بـ"نسخة أنحف"
01:35

بعد الجراحة - جود بيلينغهام يعود بـ"نسخة أنحف"

عاد جود بيلينغهام إلى الظهور مع ريال مدريد بهيئة بدنية مختلفة

01:35

بعد الجراحة - جود بيلينغهام يعود بـ"نسخة أنحف"

عاد جود بيلينغهام إلى الظهور مع ريال مدريد بهيئة بدنية مختلفة

"رسالة من حبيبة" تُسهم في انقاذ أرسنال
01:33

"رسالة من حبيبة" تُسهم في انقاذ أرسنال

قبل قمة ملعب الإمارات أمام مانشستر سيتي

01:33

"رسالة من حبيبة" تُسهم في انقاذ أرسنال

قبل قمة ملعب الإمارات أمام مانشستر سيتي

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم
01:40
بعد الجراحة - جود بيلينغهام يعود بـ"نسخة أنحف"
01:35
"رسالة من حبيبة" تُسهم في انقاذ أرسنال
01:33
من هي السيدة التي أبكت عثمان ديمبيلي؟
01:32

