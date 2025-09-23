لبنان ثالث كأس العالم في الميني فوتبول للسيدات

يعود منتخب للسيدات في الميني الى عصر الثلاثاء

يعود منتخب للسيدات في الميني الى عصر الثلاثاء، بعدما حقق انجازاً تاريخياً، بحصوله على الميدالية البرونزية في ، بعد فوزه على منتخب كردستان/العراق في مباراة تحديد المركز الثالث بخمسة اهداف دون رد.

وكان يمكن منتخب لبنان الوصول الى المباراة النهائية، لولا مواجهة المنتخب البرازيلي القوي، حيث كانت الخسارة أمامه في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة، على الرغم من الأداء المشرف لسيدات الذين لم يهبن مواجهة سيدات "السامبا".

وتميزت سيدات لبنان بالآداء الجميل والروح القتالية بقيادة جهاز فني متألق بقيادة المدرب عمر الياسين، فنجحن في تمثيل لبنان بصورة مشرّفة.

وخلال البطولة، تعادل منتخب لبنان في المباراة الأولى مع (1-1) وسحق نظيره الاردني (6-0)، وتأهل الى نصف النهائي حيث خسر (0-3) امام ، قبل نيل المركز الثالث بالفوز على كردستان (5-0)، بأهداف سجلتها جميعها ليا دويهي، التي أثبتت أنها واحدة من أفضل لاعبات المسابقة.





