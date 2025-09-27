فنربخشة يعاني رغم رحيل جوزيه مورينيو

دفع إقصاء فنربخشة من الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا
للعام الثاني على التوالي، الإدارة إلى الاستغناء عن خدمات جوزيه مورينيو
في محاولة لإحداث "انعطافة تركية" في المشروع.
لكن قلة فقط في تركيا
كانوا يتوقعون أن الأمور يمكن أن تسوء أكثر، ففي الظهور الأول في الدوري الأوروبي
، عاد الفريق من زغرب بهزيمة ثقيلة (1-3) أمام دينامو
، جعلته متذيلاً لترتيب المسابقة منذ الجولة الأولى.
وعلى الرغم من ذلك، يحتل الفريق المرتبة الثالثة في الدوري التركي
، برصيد 12 نقطة من ست جولات، ويقع على بُعد ست نقاط عن غلطة سراي
المتصدر.