فنربخشة يعاني رغم رحيل جوزيه مورينيو

عاد الفريق من زغرب بهزيمة ثقيلة (1-3) أمام

دفع إقصاء فنربخشة من الأدوار التمهيدية لدوري أبطال للعام الثاني على التوالي، الإدارة إلى الاستغناء عن خدمات في محاولة لإحداث "انعطافة تركية" في المشروع.

لكن قلة فقط في كانوا يتوقعون أن الأمور يمكن أن تسوء أكثر، ففي الظهور الأول في ، عاد الفريق من زغرب بهزيمة ثقيلة (1-3) أمام ، جعلته متذيلاً لترتيب المسابقة منذ الجولة الأولى.

وعلى الرغم من ذلك، يحتل الفريق المرتبة الثالثة في ، برصيد 12 نقطة من ست جولات، ويقع على بُعد ست نقاط عن المتصدر.







