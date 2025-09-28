الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

يوسين بولت ينفجر في وجه مانشستر يونايتد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
يوسين بولت ينفجر في وجه مانشستر يونايتد
A-
A+

كرة القدم

2025-09-28 | 02:26
يوسين بولت ينفجر في وجه مانشستر يونايتد

وجد الشياطين الحُمر أنفسهم متأخّرين بهدفين في غضون ١٢ دقيقة فقط

أبدى العداء الجامايكي الأسطوري يوسين بولت، المشجّع المعروف لمانشستر يونايتد، خيبة أمله من أداء الفريق خلال الخسارة (١-٣) أمام برينتفورد على ملعب "جيتك كوميونيتي".
وجاءت ردة فعل بولت مبكّرة، بعدما وجد الشياطين الحُمر أنفسهم متأخّرين بهدفين في غضون ١٢ دقيقة فقط عبر إيغور تياغو، إذ لجأ النجم المعتزل إلى منصة "إكس" معبّراً - بأسلوب مقتضب - عن استيائه، معتبراً أنّ ما يجري لا يليق بفريق بحجم يونايتد.
ورغم تقليص الوافد الجديد بنجامين شِشكو الفارق قبل الاستراحة بتسجيله أوّل أهدافه منذ انتقاله بقيمة ٧٤ مليون جنيه إسترليني من لايبزيغ، فإنّ شوط المباراة الأوّل ترك إشارات مقلقة على منظومة المدرب روبن أموريم الدفاعية، فقد سنحت لبرينتفورد فرص إضافيّة، غير أنّ الحارس ألتاي بايندير تدخّل في أكثر من مناسبة لمنع اتّساع الفارق.
تفاعُل جماهير يونايتد مع منشور بولت عكس حالة غضب واسعة؛ إذ رأى كثيرون أنّ ما يحدث امتدادٌ لتراجع طويل الأمد، وتحدّث بعضهم عن "واقع" لا مزاح فيه، في إشارة إلى تراكم الأخطاء وفقدان الهوية.
وبحسب هذا المزاج العام، تبدو رسالة بولت بمثابة صدى لرؤية جمهور يُحمّل الفريق مسؤولية الخروج من سلسلة تذبذب لا تنهيها إلا إصلاحات جذرية في الانضباط والفعالية.



مقالات ذات صلة

نجم مانشستر يونايتد يواجه عقوبة السجن
2025-09-24

نجم مانشستر يونايتد يواجه عقوبة السجن

فيديو - ارقام للتاريخ من فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي
2025-09-21

فيديو - ارقام للتاريخ من فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي

مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية
2025-09-18

مانشستر يونايتد: أسوأ موسم وإيرادات قياسية

خمسة نجوم سابقين تابعوا هزيمة مانشستر يونايتد
2025-09-15

خمسة نجوم سابقين تابعوا هزيمة مانشستر يونايتد

يوسين بولت ينفجر في وجه مانشستر يونايتد

رياضة

كرة القدم

يوسين بولت

مانشستر يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ثنائية عكسية تاريخية للاعب واحد
الإصابات تضرب برشلونة وفليك: أعشق التحديات

اقرأ ايضا في كرة القدم

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس
03:02

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس

منقولة على شاشة قناة الجديد بدءاً من الساعة الخامسة مباشرة من برجا

03:02

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس

منقولة على شاشة قناة الجديد بدءاً من الساعة الخامسة مباشرة من برجا

حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي
02:39

حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي

من قرية صيد صغيرة على ساحل بحر البلطيق

02:39

حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي

من قرية صيد صغيرة على ساحل بحر البلطيق

سرّ القميص رقم 39 لبرونو غيمارايش
02:38

سرّ القميص رقم 39 لبرونو غيمارايش

اختياره الرقم 39 يرتبط بقصة عائلية

02:38

سرّ القميص رقم 39 لبرونو غيمارايش

اختياره الرقم 39 يرتبط بقصة عائلية

اخترنا لك
نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس
03:02
حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي
02:39
سرّ القميص رقم 39 لبرونو غيمارايش
02:38
دافيد بيكهام على عرش سالفورد
02:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025