فيديو - هدية الأسطورة ورسالة تحدٍّ

قدّم دافيد فيا، الهدّاف التاريخي لمنتخب ، قميصه الخاص بنهائي 2010 إلى ، عقب مواجهة وباريس ، في لفتة رمزية أو ما يسمّى "تمريرًا للشعلة"، وذلك خلال حديثٍ متلفز جمعهما على أرضية الملعب.وخلال المداخلة نفسها، أثنى فيا على تطوّر توريس مع برشلونة و" "، وقال، بصيغةٍ غير مباشرة، إن سلسلة فيران التهديفية تجعله قريبا من تهديد الرقم القياسي لأسطورة 2010، متمنيا له علنا أن يتجاوزه يوما ما.ونقلت صحيفة "20 مينوتوس" عن فيا قوله إنّ توريس "قد ينتزع الرقم إذا واصل على هذا النسق"، وإنه يفضّل أن يكون من يتخطّاه "لاعبا مميّزا وشخصا رائعا".ويُعدّ فيا صاحب الرقم القياسي التاريخي لأهداف إسبانيا (59 هدفا)، ما يضفي على معنىً مضاعفا: مباركة من الهدّاف الأكبر لخليفته المحتمل، ومشهدا يربط بين نجوم جيل 2010 ووجوه المنتخب الحالية.