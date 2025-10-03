الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - هدية الأسطورة ورسالة تحدٍّ

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - هدية الأسطورة ورسالة تحدٍّ
A-
A+

كرة القدم

2025-10-03 | 01:20
فيديو - هدية الأسطورة ورسالة تحدٍّ

عقب مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان،

قدّم دافيد فيا، الهدّاف التاريخي لمنتخب إسبانيا، قميصه الخاص بنهائي كأس العالم 2010 إلى فيران توريس، عقب مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان، في لفتة رمزية أو ما يسمّى "تمريرًا للشعلة"، وذلك خلال حديثٍ متلفز جمعهما على أرضية الملعب.
وخلال المداخلة نفسها، أثنى فيا على تطوّر توريس مع برشلونة و"لا روخا"، وقال، بصيغةٍ غير مباشرة، إن سلسلة فيران التهديفية تجعله قريبا من تهديد الرقم القياسي لأسطورة 2010، متمنيا له علنا أن يتجاوزه يوما ما.
ونقلت صحيفة "20 مينوتوس" عن فيا قوله إنّ توريس "قد ينتزع الرقم إذا واصل على هذا النسق"، وإنه يفضّل أن يكون من يتخطّاه "لاعبا مميّزا وشخصا رائعا". 
ويُعدّ فيا صاحب الرقم القياسي التاريخي لأهداف إسبانيا (59 هدفا)، ما يضفي على الرسالة معنىً مضاعفا: مباركة من الهدّاف الأكبر لخليفته المحتمل، ومشهدا يربط بين نجوم جيل 2010 ووجوه المنتخب الحالية.


مقالات ذات صلة

فيديو – هدية مميزة نظير تحطيم الرقم القياسي
2025-09-09

فيديو – هدية مميزة نظير تحطيم الرقم القياسي

فيديو - هدية غريبة من إعلامي سعودي الى كريستيانو رونالدو
2025-08-16

فيديو - هدية غريبة من إعلامي سعودي الى كريستيانو رونالدو

معلومات خليجية تُسقط "الأسطورة" في الضنية: شقيق نائب متورط
2025-09-11

معلومات خليجية تُسقط "الأسطورة" في الضنية: شقيق نائب متورط

وفاة العداء الاسطورة فوجا سينغ عن عمر 114 عاما جراء حادث سير مروع
2025-07-15

وفاة العداء الاسطورة فوجا سينغ عن عمر 114 عاما جراء حادث سير مروع

فيديو - هدية الأسطورة ورسالة تحدٍّ

رياضة

كرة القدم

دافيد فيا

فيران توريس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إعلاميّة "مزيّفة" بالذكاء الاصطناعي في دوري الأبطال
عودة لويس فيغو الى مونتجويك تُشعل الذاكرة

اقرأ ايضا في كرة القدم

إعلاميّة "مزيّفة" بالذكاء الاصطناعي في دوري الأبطال
01:22

إعلاميّة "مزيّفة" بالذكاء الاصطناعي في دوري الأبطال

أثار حساب عارضة أزياء تُدعى إيسان أكسوي ضجّة واسعة

01:22

إعلاميّة "مزيّفة" بالذكاء الاصطناعي في دوري الأبطال

أثار حساب عارضة أزياء تُدعى إيسان أكسوي ضجّة واسعة

عودة لويس فيغو الى مونتجويك تُشعل الذاكرة
01:18

عودة لويس فيغو الى مونتجويك تُشعل الذاكرة

اضطرّ رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا إلى توضيح موقفه

01:18

عودة لويس فيغو الى مونتجويك تُشعل الذاكرة

اضطرّ رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا إلى توضيح موقفه

فيديو - مشهد غير مسبوق .. روما يهدر ثلاث ركلات جزاء
01:15

فيديو - مشهد غير مسبوق .. روما يهدر ثلاث ركلات جزاء

أهدر روما ثلاث ركلات جزاء متتالية في مشهد غير مسبوق

01:15

فيديو - مشهد غير مسبوق .. روما يهدر ثلاث ركلات جزاء

أهدر روما ثلاث ركلات جزاء متتالية في مشهد غير مسبوق

اخترنا لك
إعلاميّة "مزيّفة" بالذكاء الاصطناعي في دوري الأبطال
01:22
عودة لويس فيغو الى مونتجويك تُشعل الذاكرة
01:18
فيديو - مشهد غير مسبوق .. روما يهدر ثلاث ركلات جزاء
01:15
الاتحاد الدولي لكرة القدم يردّ على ترامب
2025-10-02

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025