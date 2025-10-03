إعلاميّة "مزيّفة" بالذكاء الاصطناعي في دوري الأبطال

أثار حساب عارضة أزياء تُدعى إيسان أكسوي ضجّة ، بعدما قدّمت نفسها على أنّها مُذيعة تُغطّي مباريات ، قبل أن يتبيّن أنّها شخصّية افتراضيّة صُنعت بالذكاء الاصطناعي ولا وجود لها في الواقع.

فقد جمع الحساب خلال أشهر قليلة عشرات الآلاف من المتابعين على ، مع محتوى يوحي بعملٍ تلفزيوني في ، لكنّ السجلّات أظهرت أنّ صاحبة الحساب ليست إعلاميّة حقيقيّة، وأن سيرتها لا تتضمّن أي خبرة مهنيّة في القنوات الناقلة للمسابقة.

وتشير تقارير إلى أنّ الحساب يعرّف نفسه أصلا بأنّه مُنشأ بالذكاء الاصطناعي، فيما انتقل محتواه مؤخّرا من صورٍ "برّاقة" إلى منشورات كروية تقلّد أسلوب مقدّمات معروفات، ما زاد من التباس المتابعين وإقبالهم على التفاعل.

كما ذُكر أنّ لصاحبة الحساب منصّة اشتراكات مدفوعة برسوم مرتفعة، وهو ما يبرز الجانب التجاري وراء الترويج لهذا الوجه الافتراضي.

القصة سلّطت الضوء على تمدّد "المؤثّرين" المُنشئين بالذكاء الاصطناعي في ، وعلى الحاجة إلى تدقيقٍ أكبر من الجمهور والمنصّات في ادّعاءات الهويّة والمهنة، خصوصا حين تُستخدم عبارات مُضلِّلة مثل "مقدّمة " لاستقطاب المتابعين والعقود الإعلانيّة.







