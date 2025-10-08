الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

غاتوزو قبل مواجهة إسرائيل: ما يحدث للأبرياء وللأطفال يمزق قلبي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
غاتوزو قبل مواجهة إسرائيل: ما يحدث للأبرياء وللأطفال يمزق قلبي
A-
A+

كرة القدم

2025-10-08 | 00:16
غاتوزو قبل مواجهة إسرائيل: ما يحدث للأبرياء وللأطفال يمزق قلبي

غاتوزو يشعر بألم شديد بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في غزة

قال المدير الفني لمنتخب إيطاليا، جينارو غاتوزو، أنه يشعر بألم شديد بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، مؤكداً تضامنه معها.
وأضاف "نحن نعلم أننا مضطرون لخوض المباراة، لأننا إن لم نفعل فسنعتبر خاسرين (0-3)، وأكرر مرة أخرى أن ما يحدث للمدنيين الأبرياء وللأطفال أمر مؤلم للغاية، ويمزق قلبي رؤيته".
وأضاف: "نحن نريد التأهل إلى كأس العالم، وكنت أفضل أن نخوض المباراة على أرضنا أمام جماهير متحمسة، كما حدث في بيرغامو قبل شهر، عندما فزنا على إستونيا 5-0".
وجاء كلام غاتوزو قبيل مواجهة منتخب الكيان الإسرائيلي ضمن تصفيات مونديال 2026، حيث تلعب إيطاليا مع استونيا في تالين يوم السبت المقبل، ثم مع إسرائيل في أوديني، يوم الخميس التالي.
وتوجه متظاهرون في يوم إضراب نظم دعما للفلسطينيين، الجمعة الفائت، إلى مركز تدريب منتخب إيطاليا في فلورنسا للمطالبة بإلغاء المباراة، حيث يتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات في أوديني قبل مباراة الأسبوع المقبل.



مقالات ذات صلة

فيديو – شاهدوا كيف شتم غاتوزو لاعبي اسرائيل
2025-09-10

فيديو – شاهدوا كيف شتم غاتوزو لاعبي اسرائيل

السفيرة الأميركية تودع لبنان: “قريب إلى قلبي”
2025-09-28

السفيرة الأميركية تودع لبنان: “قريب إلى قلبي”

فيديو - شاهدوا كيف تمزّق سروال الوحش
2025-09-14

فيديو - شاهدوا كيف تمزّق سروال الوحش

زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اصابتها بجلطة قلبية
2025-08-27

زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اصابتها بجلطة قلبية

غاتوزو قبل مواجهة إسرائيل: ما يحدث للأبرياء وللأطفال يمزق قلبي

رياضة

كرة القدم

جينارو غاتوزو

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - طرد سائق حافلة مشجع لليفربول بسبب تشيلسي
وفاة لاعب روماني بعد صراعٍ مع السرطان

اقرأ ايضا في كرة القدم

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"
00:23

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"

تعرّض لاعب فوتسال يبلغ 12 عاما الى إصابات حروق خطيرة

00:23

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"

تعرّض لاعب فوتسال يبلغ 12 عاما الى إصابات حروق خطيرة

أصحاب الهمم نجوم الصورة الرسمية لكريستال بالاس
00:22

أصحاب الهمم نجوم الصورة الرسمية لكريستال بالاس

أظهر نادي كريستال بالاس لفتة إنسانية لافتة

00:22

أصحاب الهمم نجوم الصورة الرسمية لكريستال بالاس

أظهر نادي كريستال بالاس لفتة إنسانية لافتة

نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه
00:21

نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه

إطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه مدينة فرانكا بولاية ساو باولو

00:21

نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه

إطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه مدينة فرانكا بولاية ساو باولو

اخترنا لك
حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"
00:23
أصحاب الهمم نجوم الصورة الرسمية لكريستال بالاس
00:22
نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه
00:21
فيديو - جورجينا تتحدّى كريستيانو
00:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025