غاتوزو قبل مواجهة إسرائيل: ما يحدث للأبرياء وللأطفال يمزق قلبي

غاتوزو يشعر بألم شديد بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في غزة

قال لمنتخب ، ، أنه يشعر بألم شديد بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، مؤكداً تضامنه معها.

وأضاف "نحن نعلم أننا مضطرون لخوض المباراة، لأننا إن لم نفعل فسنعتبر خاسرين (0-3)، وأكرر مرة أخرى أن ما يحدث للمدنيين الأبرياء وللأطفال أمر مؤلم للغاية، ويمزق قلبي رؤيته".

وأضاف: "نحن نريد التأهل إلى ، وكنت أفضل أن نخوض المباراة على أرضنا أمام جماهير متحمسة، كما حدث في بيرغامو قبل شهر، عندما فزنا على 5-0".

وجاء كلام غاتوزو قبيل مواجهة منتخب ضمن تصفيات مونديال 2026، حيث تلعب إيطاليا مع استونيا في يوم السبت المقبل، ثم مع في أوديني، يوم الخميس التالي.

وتوجه متظاهرون في يوم إضراب نظم دعما للفلسطينيين، الجمعة الفائت، إلى مركز تدريب منتخب إيطاليا في للمطالبة بإلغاء المباراة، حيث يتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات في أوديني قبل مباراة الأسبوع المقبل.







