"ملعب الضوء" يحتضن الأطفال المرضى

سندرلاند تبرّعه بمقصورة تنفيذية

سندرلاند تبرّعه بمقصورة تنفيذية في "ملعب الضوء" لمؤسّسة لاوري طوال موسم 2025-2026، في مبادرة تهدف إلى تمكين الأطفال المرضى وذوي الدخل المحدود من حضور المباريات مجانا بصحبة عائلاتهم في أجواء آمنة ومريحة.

وأكّد تقرير محلي أنّ الخطوة جاءت بدعم من مالك النادي لويس-دريفوس، ضمن التزامٍ اجتماعي ممتدّ تجاه المؤسّسة التي تحمل اسم مشجّع النادي الراحل برادلي لاوري.

وذكرت مؤسّسة برادلي لاوري عبر قنواتها أنّ المقصورة ستُخصَّص لاستضافة عدّة في كلّ مباراة على أرض الفريق خلال الموسم، بما يمنح الأطفال تجربة يوم مباراة خاصة ويصنع ذكريات لا تُنسى لهم.

كما جدّد النادي عبر موقعه الرسمي شراكته الطويلة مع المؤسّسة، مشيرا إلى استمرار تخصيص مقصورة موسمية لدعم مبادراتها.

وتحمل المبادرة بعدا رمزيا وإنسانيا، إذ تواصل تكريم إرث الطفل برادلي لاوري الذي ألهم جماهير في خلال معركته مع السرطان، وتؤكد في الوقت نفسه الدور المجتمعي للأندية في تحسين حياة الأطفال ومساندة العائلات التي تواجه ظروفا صحية أو معيشية صعبة.





