4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - ميسي يُبدع ويتفنن ويُسجل هدفين جديدين

فيديو - ميسي يُبدع ويتفنن ويُسجل هدفين جديدين
كرة القدم

2025-10-12 | 00:32
فيديو - ميسي يُبدع ويتفنن ويُسجل هدفين جديدين

قاد ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي الى فوز عريض (4-0)

بتسجيله هدفين، وتحت أنظار عدد من زملائه في منتخب الأرجنتين، قاد ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي الى فوز عريض (4-0) على أتلانتا يونايتد، ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجل ميسي بطريقة رائعة الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين 39 و87، فيما سجل صديقاه الاسباني جوردي ألبا (52) والأوروغوياني لويس سواريز (61) الهدفين الثاني والثالث.

ورفع انتر ميامي رصيده الى 62 نقطة، في المركز الثالث من ترتيب المنطقة الشرقية، بالتساوي مع سينسيناتي الوصيف، وعلى بُعد أربع نقاط من فيلادلفيا المتصدر، بعد 33 جولة من عمر المسابقة.

ورفع ميسي شخصياً رصيده الى 26 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، بفرق هدفين عن الغابوني دينيس بوانغا، لاعب لوس أنجلوس إف سي.

 

مقالات ذات صلة

فيديو - ميسي يسجل ثنائية ويترك ركلة الجزاء لسواريز
2025-09-25

فيديو - ميسي يسجل ثنائية ويترك ركلة الجزاء لسواريز

فيديو - ميسي يُسجل ويصنع ويقود انتر ميامي لفوز جديد
2025-09-21

فيديو - ميسي يُسجل ويصنع ويقود انتر ميامي لفوز جديد

فيديو - فريق يُسجّل هدفاً دون أن يلمس الكرة مُطلقاً !!
2025-08-28

فيديو - فريق يُسجّل هدفاً دون أن يلمس الكرة مُطلقاً !!

فيديو - أنخل دي ماريا يُسجّل هدفاً خرافياً
2025-08-24

فيديو - أنخل دي ماريا يُسجّل هدفاً خرافياً

رياضة

كرة القدم

منتخب الأرجنتين

ليونيل ميسي

انتر ميامي

فيديو - ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية
"ملعب الضوء" يحتضن الأطفال المرضى

اقرأ ايضا في كرة القدم

ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ
02:33

ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ

أعلنت ابنة أسطورة مانشستر يونايتد إطلاق مشروعها التجاري الخاص

02:33

ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ

أعلنت ابنة أسطورة مانشستر يونايتد إطلاق مشروعها التجاري الخاص

هل يقام مونديال الأندية كلّ عامين؟
02:31

هل يقام مونديال الأندية كلّ عامين؟

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم خيار تنظيم كأس العالم للأندية كلّ عامين

02:31

هل يقام مونديال الأندية كلّ عامين؟

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم خيار تنظيم كأس العالم للأندية كلّ عامين

سلسلة لافتة لأويارزابال مع منتخب إسبانيا
02:31

سلسلة لافتة لأويارزابال مع منتخب إسبانيا

قاد ميكيل أويارزابال سلسلة لافتة مع منتخب إسبانيا

02:31

سلسلة لافتة لأويارزابال مع منتخب إسبانيا

قاد ميكيل أويارزابال سلسلة لافتة مع منتخب إسبانيا

ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ
02:33
هل يقام مونديال الأندية كلّ عامين؟
02:31
سلسلة لافتة لأويارزابال مع منتخب إسبانيا
02:31
فيديو – توماس مولر يُسجل هدف الحسم في الدقيقة 97
01:39

