فيديو - ميسي يُبدع ويتفنن ويُسجل هدفين جديدين

بتسجيله هدفين، وتحت أنظار عدد من زملائه في منتخب ، قاد فريقه انتر ميامي الى فوز عريض (4-0) على أتلانتا ، ضمن الدوري الأميركي .

وسجل ميسي بطريقة رائعة الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين 39 و87، فيما سجل صديقاه جوردي (52) والأوروغوياني سواريز (61) الهدفين الثاني والثالث.

ورفع انتر ميامي رصيده الى 62 نقطة، في المركز الثالث من ترتيب المنطقة الشرقية، بالتساوي مع سينسيناتي الوصيف، وعلى بُعد أربع نقاط من فيلادلفيا المتصدر، بعد 33 جولة من عمر المسابقة.

ورفع ميسي شخصياً رصيده الى 26 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، بفرق هدفين عن الغابوني دينيس بوانغا، لاعب إف سي.