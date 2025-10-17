الأخبار
غرامة وإيقاف للاعب وحفيد أسطورة يونايتد

غرامة وإيقاف للاعب وحفيد أسطورة يونايتد
كرة القدم

2025-10-17 | 01:43
غرامة وإيقاف للاعب وحفيد أسطورة يونايتد

اتهام ماكاري بارتكاب 354 مخالفة مزعومة لقواعد المراهنات

قرّرت لجنة الانضباط المستقلّة في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف لويس ماكاري، مدافع نوتس كاونتي وحفيد أسطورة مانشستر يونايتد لو ماكاري، ثلاثة أشهر عن كلّ أنشطة كرة القدم، على أن يكون الإيقاف مُعلَّقًا لمدة 12 شهرًا، ما يعني أن اللاعب لن يغيب عن المباريات ما لم يرتكب أي مخالفة جديدة لقواعد المراهنات خلال فترة التعليق.
وجاء القرار بعد اتهام ماكاري (23 عامًا) بارتكاب 354 مخالفة مزعومة لقواعد المراهنات بين 25 شباط - فبراير 2020 و4 كانون الأوّل - ديسمبر 2022، كما فُرضت عليه غرامة قدرها 750 جنيهًا إسترلينيًا، بعدما أقرّ بالذنب.
وأظهرت التحقيقات أنّ اللاعب راهن بمبلغ إجمالي يناهز 3,000 جنيه إسترليني، مع خسارة صافية تقارب 470 جنيهًا، ومن بين رهاناته، كانت 44 على مباريات تخصّ ستوك سيتي خلال فترته مع النادي؛ وقد خسر فيها صافي 227.65 جنيهًا. 
وأُكّد اللاعب أنّه لم يشارك في أي من تلك المباريات (43 للفريق الأول وواحدة لفريق تحت 23 عامًا لم يلعبها)، كما شملت رهاناته سباقات الخيل والـ"دارتس".
وأبدى ماكاري ندمه مؤكّدًا أنه لن يراهن على كرة القدم مجدّدًا، فيما اعتبرت اللجنة أنّه أبدى تجاهلًا متعمّدًا لقواعد المراهنات في بداياته، مع الإشارة إلى توقفه طوعًا لاحقًا، فيما دعم مدرب نوتس كاونتي مارتن باترسون اللاعب، الذي بدأ آخر ثلاث مباريات لفريقه.


تكريم تاريخي لميسي في "كامب نو" الجديد
فوربس 2025: رونالدو يتصدّر بدخلٍ قياسي

