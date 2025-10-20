الأخبار
صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية

صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية
كرة القدم

2025-10-20 | 01:25
صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية

بعد ساعات من فوز آرسنال على فولهام

بعد ساعات من فوز آرسنال على فولهام (1-0)، في الدوري الإنجليزي، التُقط مدافع "المدفعجية" ويليام صليبا وهو يشاهد على هاتفه انتصار أتلتيكو مدريد على أوساسونا (1-0).
وجاء ذلك استعدادا لمواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم غد الثلاثاء على ملعب الإمارات في دلالة على تركيز اللاعب على دراسة الخصم مباشرةً بعد مباراة فريقه. 
وكان آرسنال قد عزّز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفضل هدف لياندرو تروسارد في كرافن كوتيدج مساء السبت، ما منح فريق ميكيل أرتيتا دفعة معنوية قبل الموقعة القارية.
في المقابل، سيدخل أتلتيكو لقاء الثلاثاء منتشيا بانتصاره الأخير في الليغا بفضل هدف تياغو ألمادا في الدقيقة 69 في مرمى أوساسونا، وحفاظ يان أوبلاك على نظافة الشباك، لتتواصل نتائج الفريق الجيّدة في العاصمة الإسبانية.


لقاء في الدوحة قبيل القمة (صورة)
2025-09-15

لقاء في الدوحة قبيل القمة (صورة)

هذا ما قاله ترامب قبل القمة مع بوتين
2025-08-15

هذا ما قاله ترامب قبل القمة مع بوتين

ترامب: توصلنا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسنفرض رسوما جمركية بقيمة 15%
2025-07-27

ترامب: توصلنا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسنفرض رسوما جمركية بقيمة 15%

ترامب: الاتحاد الأوروبي سيشتري طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار
2025-07-27

ترامب: الاتحاد الأوروبي سيشتري طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة
أزمةُ جوب بيلينغهام تتصاعد في دورتموند

