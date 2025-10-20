صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية

بعد ساعات من فوز على فولهام (1-0)، في الدوري الإنجليزي، التُقط مدافع "المدفعجية" وهو يشاهد على هاتفه انتصار على أوساسونا (1-0).وجاء ذلك استعدادا لمواجهة الفريقين في يوم غد الثلاثاء على ملعب في دلالة على تركيز اللاعب على دراسة الخصم مباشرةً بعد مباراة فريقه.وكان آرسنال قد عزّز صدارته للدوري الإنجليزي بفضل هدف لياندرو تروسارد في كرافن كوتيدج مساء السبت، ما منح فريق ميكيل أرتيتا دفعة معنوية قبل الموقعة القارية.في المقابل، سيدخل أتلتيكو لقاء الثلاثاء منتشيا بانتصاره الأخير في الليغا بفضل هدف تياغو ألمادا في الدقيقة 69 في مرمى أوساسونا، وحفاظ يان أوبلاك على نظافة الشباك، لتتواصل نتائج الفريق الجيّدة في .