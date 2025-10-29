مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"

تعرّض لإصابة قاتلة جرّاء اختراق شظيّة زجاج لمعدته

توفّي اللاعب الإسباني أرنست كويرالت، البالغ من العمر 38 عاماً، إثر تعرّضه لإصابة قاتلة، جرّاء اختراق شظيّة زجاج لمعدته، بعد سقوطه عرضاً على واجهة مكتبة في مدينة ريوس في إقليم كتالونيا.

وأفادت السلطات بأنّ الحادث وقع قبيل الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت، في شارع مؤدٍ إلى السوق القديمة، بينما استُبعدت أي شبهةٍ جنائية بعد فتح تحقيقٍ أولي في ملابساته.

ونُقل كويرالت، المعروف بلقب "نِستو"، إلى المستشفى، وهو فاقدٌ للوعي، ثم فارق الحياة بعد وقتٍ قصير من وصوله.

ويُعدّ الراحل لاعب كرة صالات وقائداً لفريق "تيكنوفيت ألفورخا" في بلدة ألفورخا القريبة من ريوس، وأسهم في تأسيس النادي وتدريبه وتنسيق شؤونه.

في نعيٍ نشره عبر المنصات الرقمية إن كويرالت كان مؤسساً ولاعباً ومدرّباً ومنسقاً وقائداً، وقبل كل ذلك عاشقاً للشعار والبلدة والألوان، متعهداً بمواصلة غرس قيمه في اللاعبين والحفاظ على إرثه.





