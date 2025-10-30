ما هي صحّة التوتّر داخل ريال مدريد؟

أفادت تقارير صحفية بأنّ عدداً من لاعبي يشعر بالانزعاج من أساليب ألونسو الصارمة، والتي تشمل جداول أكثر انضباطاً، وحصصاً إضافية في صالة الألعاب، ومراجعات مطوّلة بالفيديو.

وذكرت هذه التقارير أنّ بعض العناصر المخضرَمة ترى في تشديد الانضباط "انتقاصاً" من خبرتها، بحجة أنّها حقّقت الكثير من دون كل هذه المتطلبات، فيما يؤكد الجهاز الفني أن الهدف هو رفع المعايير التنافسية داخل الفريق.

وأشارت تغطيات صحفية إنجليزية وإسبانية إلى أنّ الخطوات التي اتخذها ألونسو منذ الصيف، مثل الالتزام الصارم بالمواعيد ورفع نسق العمل البدني والتحليلي، خلقت احتكاكات مع بعض الأسماء الكبيرة داخل غرفة الملابس، رغم إقرار الجميع بأن النتائج منحت المشروع دفعة مهمة.

وتأتي هذه المعطيات في سياق أسبوع مشحون عقب "الكلاسيكو"، حيث اعتذر علناً عن رد فعله الغاضب عند استبداله، لكن اللافت أنّه لم يذكر ألونسو بالاسم في رسالة الاعتذار، في مؤشر إضافي على هشاشة العلاقة بين الطرفين.

ومع ذلك، يصرّ النادي على حماية إطار العمل الجديد الذي يضعه المدرب، والذي يستهدف تصحيح "عادات سيئة" تراكمت في السنوات الماضية.

وبينما يراقب النادي مآلات الموقف، تبدو معادلة واضحة، الحفاظ على الانضباط الذي يطالب به ألونسو، مقابل إدارة حسّاسة لنجوم اعتادوا مساحات أوسع من الحرية.







