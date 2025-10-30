فيديو - ساكا يفاجئ طلاب مدرسته

في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً، فاجأ الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا
طلاب مدرسته الابتدائية السابقة "إدوارد بيثام" في جرينفورد في غرب لندن
، بعدما دخل إلى قاعة الصف بينما كان التلاميذ يقدّمون عروضاً عن قدوتهم في حياتهم، وكانوا قد اختاروه قدوة لهم.
الزيارة جاءت للاحتفاء بقوة النماذج الإيجابية في تشكيل وعي الناشئة، حيث تحدّث جناح آرسنال
مع الطلاب عن أهمية الإلهام والعمل الجاد، مستعيداً بداياته المدرسية ومسيرته التي انطلقت من الحي نفسه وصولاً إلى قمة كرة القدم الإنجليزية
.
وقد خصّص ساكا
جزءاً من اللقاء مع الاولاد للحديث عن معنى “القدوة” وكيفية تحويل الإعجاب إلى طموح وخطة عمل.
ويُعرف عن مدرسة "إدوارد بيثام" احتفاؤها المتكرر بنجاحات خريجها الأبرز، وقد كان للاعب زيارات وتبرعات ومبادرات خلال الأعوام الماضية، ما يعكس علاقة مستمرة بينه وبين مجتمعه المدرسي الأول.