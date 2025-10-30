فيديو - ساكا يفاجئ طلاب مدرسته

🎥 surprising children at his former primary school, as they deliver presentations on their role models. 📚



في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً، فاجأ الدولي الإنجليزي طلاب مدرسته الابتدائية السابقة "إدوارد بيثام" في جرينفورد في ، بعدما دخل إلى قاعة الصف بينما كان التلاميذ يقدّمون عروضاً عن قدوتهم في حياتهم، وكانوا قد اختاروه قدوة لهم.الزيارة جاءت للاحتفاء بقوة النماذج الإيجابية في تشكيل وعي الناشئة، حيث تحدّث جناح مع الطلاب عن أهمية الإلهام والعمل الجاد، مستعيداً بداياته المدرسية ومسيرته التي انطلقت من الحي نفسه وصولاً إلى قمة .وقد خصّص جزءاً من اللقاء مع الاولاد للحديث عن معنى “القدوة” وكيفية تحويل الإعجاب إلى طموح وخطة عمل.ويُعرف عن مدرسة "إدوارد بيثام" احتفاؤها المتكرر بنجاحات خريجها الأبرز، وقد كان للاعب زيارات وتبرعات ومبادرات خلال الأعوام الماضية، ما يعكس علاقة مستمرة بينه وبين مجتمعه المدرسي الأول.