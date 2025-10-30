الأخبار
فيديو - ساكا يفاجئ طلاب مدرسته

فيديو - ساكا يفاجئ طلاب مدرسته
كرة القدم

2025-10-30 | 03:12
فيديو - ساكا يفاجئ طلاب مدرسته

في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً


في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً، فاجأ الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا طلاب مدرسته الابتدائية السابقة "إدوارد بيثام" في جرينفورد في غرب لندن، بعدما دخل إلى قاعة الصف بينما كان التلاميذ يقدّمون عروضاً عن قدوتهم في حياتهم، وكانوا قد اختاروه قدوة لهم.
الزيارة جاءت للاحتفاء بقوة النماذج الإيجابية في تشكيل وعي الناشئة، حيث تحدّث جناح آرسنال مع الطلاب عن أهمية الإلهام والعمل الجاد، مستعيداً بداياته المدرسية ومسيرته التي انطلقت من الحي نفسه وصولاً إلى قمة كرة القدم الإنجليزية.
وقد خصّص ساكا جزءاً من اللقاء مع الاولاد للحديث عن معنى “القدوة” وكيفية تحويل الإعجاب إلى طموح وخطة عمل.
ويُعرف عن مدرسة "إدوارد بيثام" احتفاؤها المتكرر بنجاحات خريجها الأبرز، وقد كان للاعب زيارات وتبرعات ومبادرات خلال الأعوام الماضية، ما يعكس علاقة مستمرة بينه وبين مجتمعه المدرسي الأول.


مقالات ذات صلة

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس
2025-08-12

فيديو - ساكا يتبرع بـ1000 زي مدرسي لأطفال في أربع مدارس

سقوط سقف أحد الصفوف في المدرسة الإنجيلية الوطنية في صيدا قبل وصول الطلاب إلى المدرسة
2025-09-22

سقوط سقف أحد الصفوف في المدرسة الإنجيلية الوطنية في صيدا قبل وصول الطلاب إلى المدرسة

انهيار سقف مدرسة في صيدا والطلاب ينجون بأعجوبة (صورة)
2025-09-22

انهيار سقف مدرسة في صيدا والطلاب ينجون بأعجوبة (صورة)

فيديو - رونالدو نازاريو يفاجئ فينيسيوس جونيور في منزله
2025-08-31

فيديو - رونالدو نازاريو يفاجئ فينيسيوس جونيور في منزله

فيديو - ساكا يفاجئ طلاب مدرسته

رياضة

كرة القدم

بوكايو ساكا

أرسنال

