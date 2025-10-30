الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
جيرمين ديفو وبرادلي: رابطة حياة

جيرمين ديفو وبرادلي: رابطة حياة
كرة القدم

2025-10-30 | 03:13
جيرمين ديفو وبرادلي: رابطة حياة

استعاد المهاجم الإنجليزي السابق تفاصيل قصته المؤثرة مع الطفل برادلي

استعاد المهاجم الإنجليزي السابق جيرمين ديفو تفاصيل قصته المؤثرة مع الطفل برادلي لوري، مشجع سندرلاند الذي كان يُعالج من الورم الأرومي العصبي.
وأكد ديفو أنّ تلك التجربة غيّرت نظرته للحياة، وروى اللاعب أنّ البداية جاءت عبر مسؤولة الإعلام في النادي حينها، لويز وانلس، التي أخبرته برغبة طفل صغير في مقابلته.
وقال ديفو، أن برادلي دخل غرفة الملابس بابتسامة واسعة، وركض نحوه، وقفز إلى حضنه وعانقه، لتكون شرارة علاقة استثنائية امتدت خارج الملاعب والمواعيد الرسمية.
وأوضح ديفو أنّه طلب التواصل مع عائلة برادلي لزيارته في المستشفى، وبدأ برفقة بعض زملائه، ثم صار يذهب بمفرده ليقضي أطول وقت ممكن معه.
ووصف برادلي الرابط بينهما بأنه طبيعي وصادق، نشأ من اللقاء الأول وتعمّق مع الأيام، حتى بات وجود الطفل جزءاً من يومياته في سندرلاند.
وبعد غياب برادلي، اعترف اللاعب السابق بأنّه واجه صعوبة كبيرة في التأقلم، لما تركته التجربة من أثر إنساني عميق.
ويؤكد نجم سندرلاند السابق أنّ رسائل هذه القصة تتجاوز كرة القدم: تقدير تفاصيل الحياة، والالتفات إلى من حولنا، وأنّ تأثير الرياضة يمكن أن يتجسّد في لحظات تعاطف صادقة لا تُقاس بالأهداف والألقاب.
وقال ديفو أن برادلي غيّره، وغيّر منظوره كله، في شهادة تذكّر بأن لعبة الجماهير قادرة أيضاً على صناعة روابط تمنح الشجاعة والأمل.



