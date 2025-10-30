هكتور: مفاجأة لاماسيا الجديدة

وقّع "سوبر هاتريك" منح الكتلان أفضلية كاسحة

خطف الصاعد هكتور نيستور أسومو أوَيانا الأضواء في فوز (فئة تحت 15 عاما) الكبير على ساباديل (8-2)، بعد أن وقّع "سوبر هاتريك" منح الكتلان أفضلية كاسحة في مواجهة بدوري الشرف للناشئين، وكان النجم الأبرز في اللقاء.

ويُعدّ أسومو (مواليد 2011) أحد الوجوه الواعدة في لا ماسيا، وهو يحمل جذوراً من غينيا الاستوائية، ويمثّل برشلونة في الفئات السنية كمهاجم وجناح أيسر، يُجيد اللعب بالقدم اليسرى، وهذا المزيج بين والقوة واللمسة اليسرى منحه حلولًا هجومية متعدّدة على الأطراف.

اللافت أنّ تألّق اللاعب محلياً تزامن مع استدعائه لصفوف منتخب تحت 15 عامًا ضمن قائمة الإسباني لمعسكر لالفاس ديل بي (آب - 2025)، وهي قائمة شملت أيضا زملاءه في برشلونة ديفاين إكينّا إيجييوفور ولوكاس بيرنال وأرناو ريباس، ما يعكس ثقة الأجهزة الفنية في الجيل الجديد من البلوغرانا.

بهذا النسق التصاعدي، يرسّخ هكتور نيستور أسومو أوَيانا مكانته كإحدى أكبر مفاجآت هذا الموسم في برشلونة، مع مؤشرات مبكّرة على موهبة تهديفية قد تدفعه سريعاً إلى درجات أعلى داخل هرم الفئات السنية للعملاق الكتالوني.







