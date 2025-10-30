هكتور: مفاجأة لاماسيا الجديدة

خطف الجناح
الصاعد هكتور نيستور أسومو أوَيانا الأضواء في فوز برشلونة
(فئة تحت 15 عاما) الكبير على ساباديل (8-2)، بعد أن وقّع "سوبر هاتريك" منح الكتلان أفضلية كاسحة في مواجهة بدوري الشرف للناشئين، وكان النجم الأبرز في اللقاء.
ويُعدّ أسومو (مواليد 2011) أحد الوجوه الواعدة في لا ماسيا، وهو يحمل جذوراً من غينيا الاستوائية، ويمثّل برشلونة في الفئات السنية كمهاجم وجناح أيسر، يُجيد اللعب بالقدم اليسرى، وهذا المزيج بين السرعة
والقوة واللمسة اليسرى منحه حلولًا هجومية متعدّدة على الأطراف.
اللافت أنّ تألّق اللاعب محلياً تزامن مع استدعائه لصفوف منتخب إسبانيا
تحت 15 عامًا ضمن قائمة الاتحاد
الإسباني لمعسكر لالفاس ديل بي (آب - أغسطس
2025)، وهي قائمة شملت أيضا زملاءه في برشلونة ديفاين إكينّا إيجييوفور ولوكاس بيرنال وأرناو ريباس، ما يعكس ثقة الأجهزة الفنية في الجيل الجديد من البلوغرانا.
بهذا النسق التصاعدي، يرسّخ هكتور نيستور أسومو أوَيانا مكانته كإحدى أكبر مفاجآت هذا الموسم في أكاديمية
برشلونة، مع مؤشرات مبكّرة على موهبة تهديفية قد تدفعه سريعاً إلى درجات أعلى داخل هرم الفئات السنية للعملاق الكتالوني.