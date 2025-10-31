الأخبار
انتخابات الأهلي المصري على وقع محمد صلاح

انتخابات الأهلي المصري على وقع محمد صلاح
كرة القدم

2025-10-31 | 01:27
انتخابات الأهلي المصري على وقع محمد صلاح

"الريدز" على بُعد سبع نقاط من المتصدر آرسنال وخارج كأس الرابطة

وقّع محمد صلاح عقداً جديداً مع ليفربول مطلع الصيف، غير أنّ بدايته المتواضعة هذا الموسم، إذ سجّل ثلاثة أهداف فقط في الدوري، أعادت فتح ملفه مع النادي وسط تعثّر حملة الدفاع عن اللقب.
ولم يُدرَج النجم المصري في قائمة الهزيمة القاسية (0-3) أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة، بعد أن دفع آرني سلوت بتشكيلة شابة، لتتفاقم الأزمة بسِتّ هزائم في آخر سبع مباريات، مقابل فوزٍ وحيد (5-1) على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.
هذه النتائج أبقت "الريدز" على بُعد سبع نقاط من المتصدر آرسنال وخارج كأس الرابطة، ورغم تسجيله أول أهدافه منذ أكثر من شهر في الخسارة (2-3) أمام برينتفورد، لا يزال صلاح يبحث عن ثبات المستوى في الموسم الثاني لسلوت.
وتتزايد التكهنات في القاهرة قبل انتخابات النادي الأهلي يوم الجمعة، إذ تُفيد تقارير بأنّ ياسين منصور، المرشّح لمنصب نائب الرئيس، يقود اتصالاتٍ لاستقدام محمد صلاح من ليفربول إذا فازت قائمته.
ورغم الزخم الذي تخلقه الانتخابات في النادي المصري، خرج سيد عبد الحفيظ، الجناح السابق ومدير الكرة الأسبق والمرشّح لعضوية مجلس الإدارة، لينفي وجود تواصل رسمي مع معسكر اللاعب، واصفاً الربط بين الطرفين بأنه ضجّة إعلامية، مؤكداً أن صلاح يركّز على مسيرته الأوروبية بعد تجديد عقده.  
ويرى جيمي فلويد هاسلبانك أنّ تغيّر الأدوار داخل المنظومة، جعل النجم المصري أقلّ مركزية مع دخول وجوه هجومية جديدة تبحث عن إثبات الذات، داعياً سلوت لإعادة التوازن الدفاعي والهجومي.
ويُنتظر أن يعود صلاح، إلى جانب فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتيه وكودي جاكبو، للمشاركة أمام أستون فيلا السبت.



