انتخابات الأهلي المصري على وقع محمد صلاح

"الريدز" على بُعد سبع نقاط من المتصدر آرسنال وخارج كأس الرابطة

وقّع صلاح عقداً جديداً مع ليفربول مطلع الصيف، غير أنّ بدايته المتواضعة هذا الموسم، إذ سجّل ثلاثة أهداف فقط في الدوري، أعادت فتح ملفه مع النادي وسط تعثّر حملة الدفاع عن اللقب.

ولم يُدرَج النجم المصري في قائمة الهزيمة القاسية (0-3) أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة، بعد أن دفع آرني سلوت بتشكيلة شابة، لتتفاقم الأزمة بسِتّ هزائم في آخر سبع مباريات، مقابل فوزٍ وحيد (5-1) على آينتراخت فرانكفورت في .

هذه النتائج أبقت "الريدز" على بُعد سبع نقاط من المتصدر آرسنال وخارج كأس الرابطة، ورغم تسجيله أول أهدافه منذ أكثر من شهر في الخسارة (2-3) أمام برينتفورد، لا يزال صلاح يبحث عن ثبات المستوى في الموسم الثاني لسلوت.

وتتزايد التكهنات في قبل انتخابات النادي يوم الجمعة، إذ تُفيد تقارير بأنّ ، المرشّح لمنصب ، يقود اتصالاتٍ لاستقدام محمد صلاح من ليفربول إذا فازت قائمته.

ورغم الزخم الذي تخلقه الانتخابات في النادي المصري، خرج سيد عبد الحفيظ، الجناح السابق ومدير الأسبق والمرشّح لعضوية ، لينفي وجود تواصل رسمي مع معسكر اللاعب، واصفاً الربط بين الطرفين بأنه ضجّة إعلامية، مؤكداً أن صلاح يركّز على مسيرته الأوروبية بعد تجديد عقده.

ويرى جيمي فلويد هاسلبانك أنّ تغيّر الأدوار داخل المنظومة، جعل النجم المصري أقلّ مركزية مع دخول وجوه هجومية تبحث عن إثبات الذات، داعياً سلوت لإعادة التوازن الدفاعي والهجومي.

ويُنتظر أن يعود صلاح، إلى جانب فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتيه وكودي جاكبو، للمشاركة أمام أستون السبت.







