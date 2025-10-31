من لاعب طموح إلى مواجهة الحياة بقدم واحدة

فقد لاعب ساقه في حادث سيارة على

تم التهم رسميا إلى آنا بوجوسيفيتش، البالغة من العمر 45 عاماً، بعد أن فقد لاعب السابق تشيدوزي ساقه في حادث سيارة على .

وقع الحادث في الأول من شباط - فبراير أثناء توقف تشيدوزي وأخصائية العلاج الطبيعي التابعة لنادي باشلي، ، خارج السيارة للتحقق من إطار مثقوب، عندما صدمت مركبة أخرى السيارة من الخلف.

تعرض تشيدوزي لإصابات بالغة، شملت بتر ساقه اليمنى وكسوراً مفتوحة في الساق اليسرى، وتشققاً في الحوض، ووُضع في غيبوبة مراقبة في مستشفى .

أما ، فلم تصب بأذى جسدي لكنها تعرضت لصدمة نفسية، وقدمت الإسعافات الأولية الأساسية للاعب في موقع الحادث.

تشيدوزي، الذي لعب سابقاً في بورنموث بين 2007 و2012، ولم يشارك في الفريق الأول، واصل مسيرته لاحقاً مع باشلي.

وفي - يوليو، استضاف باشلي فريق تطوير بورنموث لدعمه، وأقيمت صفوف تحية له قبل المباراة، وقال اللاعب للـBBC إنه يواجه "رحلة طويلة لتعلم أسلوب حياة جديد مع الطرف الصناعي"، معبراً عن امتنانه لأنه ما زال حياً بعد الإصابة الخطيرة.

ومن المقرر أن تمثل بوجوسيفيتش أمام محكمة ساوثهامبتون في الأول من الثاني - ديسمبر بتهم "التسبب في إصابة جسيمة نتيجة القيادة الخطرة والقيادة تحت تأثير ".





