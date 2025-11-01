اعتداء جماعي يوقف مباراة كرة قدم

تعرّض لإصابات بالغة بعد اقتحام مجموعة من المشجعين أرض الملعب

تعرّض اللاعب ريتشارد أغباسوغا، لاعب فريق أورمسكيرك ، لإصابات بالغة بعد اقتحام مجموعة من المشجعين أرض الملعب خلال مواجهة فريقه مع كالتشي على ملعب وافر تري سبورتس بارك.

وأفاد النادي أن نحو 12 متفرجا اندفعوا إلى المستطيل الأخضر عقب احتكاك عنيف، ما أسفر عن اعتداء متواصل على اللاعب البالغ 27 عاما، والذي يخضع لفحوص لتقييم أي أضرار محتملة في السمع والبصر، وسط ترجيحات بإصابته بكسر في الجمجمة قرب الأذن اليسرى.

وبحسب “ إيكو”، بدأت الواقعة بعد تدخل خشن أعقبه نطح أحد زملاء أغباسوغا، فتدخل للدفاع عنه، ليعقبه اقتحام جماعي للملعب، في تحوّل إلى "سرب ذئاب" في اعتداء وصفه بغير المسبوق على الشاب الذي يعمل كعامل مؤقت في (NHS) وطالب تمريض دولي من .

المباراة أُلغيت بينما كان أورمسكيرك متقدما (2-0)، وفتحت اللجنة الانضباطية في اتحاد ليفربول المحلي تحقيقا، قد تتخذ إجراءات إضافية، فيما أوقف كالتشي إف سي مبارياته مؤقتا، وأطلق أورمسكيرك حملة تبرعات لدعم تكاليف علاج أغباسوغا ومعيشته خلال غيابه الذي قد يمتد 12 أسبوعا.







