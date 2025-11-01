الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

اعتداء جماعي يوقف مباراة كرة قدم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اعتداء جماعي يوقف مباراة كرة قدم
A-
A+

كرة القدم

2025-11-01 | 02:59
اعتداء جماعي يوقف مباراة كرة قدم

تعرّض لإصابات بالغة بعد اقتحام مجموعة من المشجعين أرض الملعب

تعرّض اللاعب ريتشارد أغباسوغا، لاعب فريق أورمسكيرك ويست إند، لإصابات بالغة بعد اقتحام مجموعة من المشجعين أرض الملعب خلال مواجهة فريقه مع كالتشي إف سي على ملعب وافر تري سبورتس بارك.
وأفاد النادي أن نحو 12 متفرجا اندفعوا إلى المستطيل الأخضر عقب احتكاك عنيف، ما أسفر عن اعتداء متواصل على اللاعب البالغ 27 عاما، والذي يخضع لفحوص لتقييم أي أضرار محتملة في السمع والبصر، وسط ترجيحات بإصابته بكسر في الجمجمة قرب الأذن اليسرى.
وبحسب “ليفربول إيكو”، بدأت الواقعة بعد تدخل خشن أعقبه نطح أحد زملاء أغباسوغا، فتدخل للدفاع عنه، ليعقبه اقتحام جماعي للملعب، في مشهد تحوّل إلى "سرب ذئاب" في اعتداء وصفه بغير المسبوق على الشاب الذي يعمل كعامل مؤقت في هيئة الصحة البريطانية (NHS) وطالب تمريض دولي من غانا.
المباراة أُلغيت بينما كان أورمسكيرك متقدما (2-0)، وفتحت اللجنة الانضباطية في اتحاد ليفربول المحلي تحقيقا، قد تتخذ إجراءات إضافية، فيما أوقف كالتشي إف سي مبارياته مؤقتا، وأطلق أورمسكيرك حملة تبرعات لدعم تكاليف علاج أغباسوغا ومعيشته خلال غيابه الذي قد يمتد 12 أسبوعا.



مقالات ذات صلة

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة
2025-10-20

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

اعتقال لاعب كرة قدم بتهمة قتل منافس عمداً
2025-10-16

اعتقال لاعب كرة قدم بتهمة قتل منافس عمداً

وفاة مفاجئة للممثل المصري بهاء الخطيب اثناء لعبة كرة قدم
2025-08-24

وفاة مفاجئة للممثل المصري بهاء الخطيب اثناء لعبة كرة قدم

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته
2025-08-21

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته

اعتداء جماعي يوقف مباراة كرة قدم

رياضة

كرة القدم

ريتشارد أغباسوغا

أورمسكيرك ويست إند

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الثورة تصل كرة القدم: ChatGPT مدرب مساعد ناجح

اقرأ ايضا في كرة القدم

الثورة تصل كرة القدم: ChatGPT مدرب مساعد ناجح
02:58

الثورة تصل كرة القدم: ChatGPT مدرب مساعد ناجح

تواصلت مع تطبيق "ChatGPT" خلال فترة التوقف استعداداً للموسم

02:58

الثورة تصل كرة القدم: ChatGPT مدرب مساعد ناجح

تواصلت مع تطبيق "ChatGPT" خلال فترة التوقف استعداداً للموسم

هل فسخ آرون رامسي عقده بسبب كلب؟
02:57

هل فسخ آرون رامسي عقده بسبب كلب؟

أنهى عقده مع بوماس المكسيكي "بأثر فوري"

02:57

هل فسخ آرون رامسي عقده بسبب كلب؟

أنهى عقده مع بوماس المكسيكي "بأثر فوري"

فيديو - هدف تاريخي مذهل لحارس مرمى كندا
02:50

فيديو - هدف تاريخي مذهل لحارس مرمى كندا

انتزع منتخب كندا تعادلاً مثيراً (2-2) أمام إنجلترا

02:50

فيديو - هدف تاريخي مذهل لحارس مرمى كندا

انتزع منتخب كندا تعادلاً مثيراً (2-2) أمام إنجلترا

اخترنا لك
الثورة تصل كرة القدم: ChatGPT مدرب مساعد ناجح
02:58
هل فسخ آرون رامسي عقده بسبب كلب؟
02:57
فيديو - هدف تاريخي مذهل لحارس مرمى كندا
02:50
ميسي يُربك انتخابات برشلونة
02:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025