الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

كتالونيا تواجه فلسطين .. مباراة لدعم غزّة في مونتجويك

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كتالونيا تواجه فلسطين .. مباراة لدعم غزّة في مونتجويك
A-
A+

كرة القدم

2025-11-05 | 00:51
كتالونيا تواجه فلسطين .. مباراة لدعم غزّة في مونتجويك

يشارك في التنظيم الاتحاد الكتالوني والحكومة الكتالونية وبلدية برشلونة

أُعلن عن إقامة مباراة ودّية بين منتخب كتالونيا ومنتخب فلسطين يوم الثلاثاء 18 الجاري، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي (مونتجويك) في برشلونة، ضمن فعالية تضامنية يؤكّد منظّموها تخصيص إيراداتها لدعم الإغاثة الإنسانيّة وإعادة الإعمار في غزّة، ويتخللها مبادرات ثقافيّة تُعلي صوت العدالة ورفض الإفلات من العقاب. 
وجاء تثبيت الملعب والموعد بعد أيام من جدلٍ حول الجوانب اللوجستية والترويجية، قبل أن تؤكّد حملة ACT x PALESTINE اكتمال ترتيبات الاستضافة في الاستاد الأولمبي في العاصمة الكتالونية.
وأوضح المنظّمون أنّ الحضور الجماهيري الكبير في مرحلة الحجوزات المسبقة عكس رغبةً واسعة في تنظيم المباراة في برشلونة تحديدا، بوصفها حدثا رمزيا يجمع بين البعد الرياضي والرسالة الإنسانية. 
وتشارك في التنظيم جهاتٌ عدّة بينها الاتحاد الكتالوني والحكومة الكتالونية وبلدية برشلونة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فيما ساهمت بلدية المدينة بتيسير الاستضافة في مونتجويك الذي يُدار عبر شركة الخدمات البلدية، بعد مساعٍ لتخفيض التكلفة التشغيلية وضمان تذليل العقبات أمام إقامة الحدث الخيري في الملعب الأولمبي. 
ويمثّل اللقاء محطةً بارزة في الروزنامة التضامنية في مدينة برشلونة، ورسالةً تؤكّد قدرة كرة القدم على حشد الدعم لقضايا إنسانيّة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.



مقالات ذات صلة

عودة لويس فيغو الى مونتجويك تُشعل الذاكرة
2025-10-03

عودة لويس فيغو الى مونتجويك تُشعل الذاكرة

وفاة مدرّب صربي خلال مباراة فريقه
00:53

وفاة مدرّب صربي خلال مباراة فريقه

اعتداء جماعي يوقف مباراة كرة قدم
2025-11-01

اعتداء جماعي يوقف مباراة كرة قدم

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة
2025-10-20

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

كتالونيا تواجه فلسطين .. مباراة لدعم غزّة في مونتجويك

رياضة

كرة القدم

منتخب كتالونيا

منتخب فلسطين

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة لاعب برازيلي ناشئ في حادث مأساوي
مشجّع بلجيكي سافر إلى مدريد بالدراجة لحضور فريقه

اقرأ ايضا في كرة القدم

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
01:23

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور

01:23

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور

أوجاع المواهب في الليغا
00:58

أوجاع المواهب في الليغا

تعرّض ثلاثة من ألمع مواهب الدوري الإسباني هذا الموسم لذات المشكلة

00:58

أوجاع المواهب في الليغا

تعرّض ثلاثة من ألمع مواهب الدوري الإسباني هذا الموسم لذات المشكلة

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً
00:57

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في الكرة السويدية

00:57

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في الكرة السويدية

اخترنا لك
سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
01:23
أوجاع المواهب في الليغا
00:58
النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً
00:57
أعجوبة تركية .. من الدرجة الخامسة الى صدارة الثانية
00:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025