كتالونيا تواجه فلسطين .. مباراة لدعم غزّة في مونتجويك

يشارك في التنظيم الكتالوني والحكومة الكتالونية وبلدية

أُعلن عن إقامة مباراة ودّية بين منتخب كتالونيا ومنتخب يوم الثلاثاء 18 الجاري، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي (مونتجويك) في ، ضمن فعالية تضامنية يؤكّد منظّموها تخصيص إيراداتها لدعم الإغاثة الإنسانيّة وإعادة الإعمار في غزّة، ويتخللها مبادرات ثقافيّة تُعلي صوت العدالة ورفض الإفلات من العقاب.

وجاء تثبيت الملعب والموعد بعد أيام من جدلٍ حول الجوانب اللوجستية والترويجية، قبل أن تؤكّد حملة ACT x PALESTINE اكتمال ترتيبات الاستضافة في الاستاد الأولمبي في الكتالونية.

وأوضح المنظّمون أنّ الحضور الجماهيري الكبير في مرحلة الحجوزات المسبقة عكس رغبةً في تنظيم المباراة في برشلونة تحديدا، بوصفها حدثا رمزيا يجمع بين البعد الرياضي والرسالة الإنسانية.

وتشارك في التنظيم جهاتٌ عدّة بينها الكتالوني والحكومة الكتالونية وبلدية برشلونة والاتحاد الفلسطيني ، فيما ساهمت بلدية المدينة بتيسير الاستضافة في مونتجويك الذي يُدار عبر شركة الخدمات البلدية، بعد مساعٍ لتخفيض التكلفة التشغيلية وضمان تذليل العقبات أمام إقامة الخيري في الملعب الأولمبي.

ويمثّل اللقاء محطةً بارزة في الروزنامة التضامنية في مدينة برشلونة، ورسالةً تؤكّد قدرة على حشد الدعم لقضايا إنسانيّة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.







