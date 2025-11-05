مشجّع بلجيكي سافر إلى مدريد بالدراجة لحضور فريقه

في بادرةٍ غريبة، تجسّد شغف كرة القدم
، قطع مشجّع رويال
يونيون سان جيلواز البلجيكي، ألفريد روبا، مسافةً تُقارب 1,570 كيلومترا على درّاجته الهوائية من بروكسل
إلى مدريد
خلال 10 أيام، لحضور مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا
.
ووصل روبا إلى محيط ملعب أتلتيكو مدريد
بعد إنجاز رحلته، مؤكدا أنّ الهدف كان مساندة ناديه في هذا الموعد القاري.
وأتت هذه اللفتة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد واتحاد سان جيلواز على ملعب متروبوليتانو مساء أمس، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من دوري الأبطال
، وفي أول لقاء رسمي يجمع الناديين، والذي انتهى بنتيجة (3-1) لصالح أصحاب الأرض
.
قصّة المشجّع البلجيكي، تُضيء على شغف المشجّعين بكرة القدم، حيث يدفع الانتماءُ للمجتمع الكروي جماهيرَ الأندية إلى مبادراتٍ غير اعتيادية تعكس روح التضحية والإصرار.
وهي أيضًا تذكيرٌ بقدرة كرة القدم على إلهام
سلوكيّات إيجابيّة تتجاوز حدود الملعب، وتحوّل التشجيع إلى تجربةٍ شخصيّة استثنائيّة ترتبط بالهويّة والانتماء.