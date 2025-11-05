الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مشجّع بلجيكي سافر إلى مدريد بالدراجة لحضور فريقه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مشجّع بلجيكي سافر إلى مدريد بالدراجة لحضور فريقه
A-
A+

كرة القدم

2025-11-05 | 00:50
مشجّع بلجيكي سافر إلى مدريد بالدراجة لحضور فريقه

في بادرةٍ غريبة تجسّد شغف كرة القدم

في بادرةٍ غريبة، تجسّد شغف كرة القدم، قطع مشجّع رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي، ألفريد روبا، مسافةً تُقارب 1,570 كيلومترا على درّاجته الهوائية من بروكسل إلى مدريد خلال 10 أيام، لحضور مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا.
ووصل روبا إلى محيط ملعب أتلتيكو مدريد بعد إنجاز رحلته، مؤكدا أنّ الهدف كان مساندة ناديه في هذا الموعد القاري.
وأتت هذه اللفتة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد واتحاد سان جيلواز على ملعب متروبوليتانو مساء أمس، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من دوري الأبطال، وفي أول لقاء رسمي يجمع الناديين، والذي انتهى بنتيجة (3-1) لصالح أصحاب الأرض.
قصّة المشجّع البلجيكي، تُضيء على شغف المشجّعين بكرة القدم، حيث يدفع الانتماءُ للمجتمع الكروي جماهيرَ الأندية إلى مبادراتٍ غير اعتيادية تعكس روح التضحية والإصرار.
وهي أيضًا تذكيرٌ بقدرة كرة القدم على إلهام سلوكيّات إيجابيّة تتجاوز حدود الملعب، وتحوّل التشجيع إلى تجربةٍ شخصيّة استثنائيّة ترتبط بالهويّة والانتماء.



مقالات ذات صلة

أول تعليق لبرّي بعد إستهداف المصيلح: عدوان سافر ولن نغيّر!
2025-10-11

أول تعليق لبرّي بعد إستهداف المصيلح: عدوان سافر ولن نغيّر!

الخارجية اللبنانية تستنكر تصريحات مستشار خامنئي: تدخّل سافر وغير مقبول!
2025-08-09

الخارجية اللبنانية تستنكر تصريحات مستشار خامنئي: تدخّل سافر وغير مقبول!

فيديو - طرد سائق حافلة مشجع لليفربول بسبب تشيلسي
2025-10-07

فيديو - طرد سائق حافلة مشجع لليفربول بسبب تشيلسي

فيديو - مشجع بالاس يوقف حافلة ليفربول!
2025-09-28

فيديو - مشجع بالاس يوقف حافلة ليفربول!

مشجّع بلجيكي سافر إلى مدريد بالدراجة لحضور فريقه

رياضة

كرة القدم

رويال يونيون سان جيلواز

ألفريد روبا

دوري أبطال أوروبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كتالونيا تواجه فلسطين .. مباراة لدعم غزّة في مونتجويك
ساكا يدخل تاريخ آرسنال الأوروبي

اقرأ ايضا في كرة القدم

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
01:23

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور

01:23

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور

أوجاع المواهب في الليغا
00:58

أوجاع المواهب في الليغا

تعرّض ثلاثة من ألمع مواهب الدوري الإسباني هذا الموسم لذات المشكلة

00:58

أوجاع المواهب في الليغا

تعرّض ثلاثة من ألمع مواهب الدوري الإسباني هذا الموسم لذات المشكلة

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً
00:57

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في الكرة السويدية

00:57

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في الكرة السويدية

اخترنا لك
سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
01:23
أوجاع المواهب في الليغا
00:58
النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً
00:57
أعجوبة تركية .. من الدرجة الخامسة الى صدارة الثانية
00:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025