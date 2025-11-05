مشجّع بلجيكي سافر إلى مدريد بالدراجة لحضور فريقه

في بادرةٍ غريبة، تجسّد شغف ، قطع مشجّع يونيون سان جيلواز البلجيكي، ألفريد روبا، مسافةً تُقارب 1,570 كيلومترا على درّاجته الهوائية من إلى خلال 10 أيام، لحضور مباراة فريقه في .

ووصل روبا إلى محيط ملعب بعد إنجاز رحلته، مؤكدا أنّ الهدف كان مساندة ناديه في هذا الموعد القاري.

وأتت هذه اللفتة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد واتحاد سان جيلواز على ملعب متروبوليتانو مساء أمس، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من ، وفي أول لقاء رسمي يجمع الناديين، والذي انتهى بنتيجة (3-1) لصالح أصحاب .

قصّة المشجّع البلجيكي، تُضيء على شغف المشجّعين بكرة القدم، حيث يدفع الانتماءُ للمجتمع الكروي جماهيرَ الأندية إلى مبادراتٍ غير اعتيادية تعكس روح التضحية والإصرار.

وهي أيضًا تذكيرٌ بقدرة كرة القدم على سلوكيّات إيجابيّة تتجاوز حدود الملعب، وتحوّل التشجيع إلى تجربةٍ شخصيّة استثنائيّة ترتبط بالهويّة والانتماء.







