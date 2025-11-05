الأخبار
وفاة لاعب برازيلي ناشئ في حادث مأساوي

كرة القدم

2025-11-05 | 00:52
وفاة لاعب برازيلي ناشئ في حادث مأساوي

جراء حادث بدراجة نارية رباعية العجلات

أعلن نادي غوياس إسبرت كلوب البرازيلي وفاة لاعب فريق الناشئين تحت 15 عاما، الجناح الأيمن مارسيلو هيرميتو برازيل، جراء حادث بدراجة نارية رباعية العجلات في مزرعة صديقٍ له.
ونعي النادي، الذي يُعدّ من الأسماء الراسخة في دوري الدرجة الممتازة سابقا، ويشارك حاليا في الدرجة الثانية، في بيان عبر قنواته الرسمية، اللاعب الذي وصفه بأنّه كان مصدر فخر دائم، ورياضيا يُحتذى به، وسيبقى خالدا في ذاكرة الجميع، كما قدّم تعازيه الصادقة لعائلته وزملائه وأصدقائه والجماهير.
وأفادت تقارير محلية بأن اللاعب البالغ 15 عاما توفّي خلال نقله إلى المستشفى بعد الحادث، وهو كان قد انضم إلى غوياس في كانون الأوّل - ديسمبر 2023 بعد فترة سابقة مع فلامنغو.
وقدّم نادي فيلا نوفا، الغريم المحلي في غويانيا، رسالة تعزية قال فيها "يتقدّم نادي فيلا نوفا بتعازيه لعائلة اللاعب الشاب مارسيلو برازيل وأصدقائه ونادي غوياس، خسارة كهذه تُخلّف حزنا عميقا لدى أسرة كرة القدم والمهتمين بقطاع الناشئين".



