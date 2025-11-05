وفاة لاعب برازيلي ناشئ في حادث مأساوي

جراء حادث بدراجة نارية رباعية العجلات

غوياس إسبرت كلوب البرازيلي وفاة لاعب فريق الناشئين تحت 15 عاما، الأيمن هيرميتو برازيل، جراء حادث بدراجة نارية رباعية العجلات في مزرعة صديقٍ له.

ونعي النادي، الذي يُعدّ من الأسماء الراسخة في الدرجة الممتازة سابقا، ويشارك حاليا في الدرجة الثانية، في بيان عبر قنواته الرسمية، اللاعب الذي وصفه بأنّه كان مصدر فخر دائم، ورياضيا يُحتذى به، وسيبقى خالدا في ذاكرة الجميع، كما قدّم تعازيه الصادقة لعائلته وزملائه وأصدقائه والجماهير.

وأفادت تقارير محلية بأن اللاعب البالغ 15 عاما توفّي خلال نقله إلى المستشفى بعد الحادث، وهو كان قد انضم إلى غوياس في الأوّل - ديسمبر 2023 بعد فترة سابقة مع .

وقدّم نادي ، الغريم المحلي في غويانيا، رسالة تعزية قال فيها "يتقدّم نادي فيلا نوفا بتعازيه لعائلة اللاعب الشاب مارسيلو برازيل وأصدقائه ونادي غوياس، خسارة كهذه تُخلّف حزنا عميقا لدى أسرة والمهتمين بقطاع الناشئين".







