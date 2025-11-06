أخيراً .. ميلان وإنتر يمتلكان سان سيرو

أعلن ناديا وإنتر ميلان إتمام توقيع صكّ البيع مع بلدية ميلانو

أعلن ناديا وإنتر ميلان إتمام توقيع صكّ البيع مع بلدية ميلانو لاقتناء "منطقة الوظيفة الحضرية الكبرى لسان سيرو"، بما في ذلك والأراضي المحيطة به، لتنتقل الملكية رسميا إلى الناديين عبر الكيان المشترك Stadio San Siro S.p.A.

وأُنجزت الصفقة بتمويل مصرفي قادته مؤسسات دولية، في خطوة تُعدّ الحاسمة لبدء مشروع الملعب الجديد المرتقب.

وبحسب تقارير مالية، تبلغ قيمة البيع نحو 197 مليون صرّحت بها البلدية سابقًا، على أن ينطلق الناديان في إعادة تطوير الموقع بأكمله، في صفقة تفتح الطريق لهدم الملعب القائم (البالغ 99 عامًا) وتشييد ملعب حديث بسعة 71,500 متفرّج ضمن مشروع تطوير عمراني أشمل للمنطقة.

ويستهدف المخطط المعتمد إنشاء صرح جديد ، مع توقيع اتفاقٍ معماري مع Foster + Partners وMANICA لتصميم الملعب والمنطقة المحيطة، بعد موافقة مجلس المدينة على البيع في أواخر أيلول - سبتمبر الماضي.

ويتسق ذلك مع الحاجة إلى مرافق تستوفي معايير وتهيئ المدينة لالتزاماتها المرتبطة بيورو 2032.

زمنيًا، يُنتظر أن تبدأ الأعمال الرئيسة في 2027، على أن يكون الملعب جاهزًا لموسم 2030-2031، وهو إطار زمني يتوافق مع خطط الناديين لزيادة إيرادات يوم المباراة وتقديم تجربة جماهيرية متقدمة تكنولوجيًا.







