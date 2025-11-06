بداية موسم تاريخية لبايرن ميونيخ في كل المسابقات

دوّن بداية تاريخية للموسم بعدما أصبح أوّل ناد في التاريخ يفتتح موسمه بـ16 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات، وجاء الانتصار السادس عشر اول امس خارج على حامل اللقب (٢-١) مساء الثلاثاء في بارك دي برانس، في مباراة ضمن الجولة الرابعة من ابطال ، حسمها دياز بثنائية قبل أن يُطرد.

ويعني هذا الرقم أنّ تجاوز بفارقٍ مريح السجلات التاريخية لبدايات المواسم في الكبرى، إذ كان قد كسر الرقم القياسي القديم (13 انتصارًا لميلان (١٩٩٢-١٩٩٣) عندما بلغ الفوز على كولن في كأس يوم 29 تشرين الأول - أكتوبر، ثم مدّد السلسلة إلى 15 بتغلّبه على باير ليفركوزن في الاول من الجاري قبل أن يصل إلى الرقم 16 أمام .

وتُعد هذه أفضل انطلاقة موسم لأي فريق رجال من الدوريات الخمس الكبرى، فيما يشير السجل التهديفي والغزارة الهجومية إلى مسارٍ يتقدّم نحو معادلة أطول سلسلة انتصارات في تاريخ النادي (23 مباراة متتالية تحت قيادة هانزي في 2020)، كما سجّل النادي هذا الموسم في معظم مبارياته الثلاث عشرة الأولى ثلاثة أهداف أو أكثر، مع بداية مثالية في وبطولة الكأس إلى جانب تصدّر البوندسليغا.







