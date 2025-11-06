بداية موسم تاريخية لبايرن ميونيخ في كل المسابقات

دوّن بايرن ميونيخ
بداية تاريخية للموسم بعدما أصبح أوّل ناد في التاريخ يفتتح موسمه بـ16 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات، وجاء الانتصار السادس عشر اول امس خارج الديار
على حامل اللقب باريس سان جيرمان
(٢-١) مساء الثلاثاء في بارك دي برانس، في مباراة ضمن الجولة الرابعة من دوري
ابطال اوروبا
، حسمها لويس
دياز بثنائية قبل أن يُطرد.
ويعني هذا الرقم أنّ بايرن
تجاوز بفارقٍ مريح السجلات التاريخية لبدايات المواسم في أوروبا
الكبرى، إذ كان قد كسر الرقم القياسي القديم (13 انتصارًا لميلان (١٩٩٢-١٩٩٣) عندما بلغ الفوز الرابع عشر
على كولن في كأس ألمانيا
يوم 29 تشرين الأول - أكتوبر، ثم مدّد السلسلة إلى 15 بتغلّبه على باير ليفركوزن في الاول من الجاري قبل أن يصل إلى الرقم 16 أمام باريس
.
وتُعد هذه أفضل انطلاقة موسم لأي فريق رجال من الدوريات الخمس الكبرى، فيما يشير السجل التهديفي والغزارة الهجومية إلى مسارٍ يتقدّم نحو معادلة أطول سلسلة انتصارات في تاريخ النادي (23 مباراة متتالية تحت قيادة هانزي فليك
في 2020)، كما سجّل النادي هذا الموسم في معظم مبارياته الثلاث عشرة الأولى ثلاثة أهداف أو أكثر، مع بداية مثالية في دوري الأبطال
وبطولة الكأس إلى جانب تصدّر البوندسليغا.