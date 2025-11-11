الأخبار
فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
كرة القدم

2025-11-11 | 00:47
فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

خضع اللاعب لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال

خضع لاعب كرة الصالات الإسباني إيكر فرنانديث فالديراما (23 عاما)، ونجم برشلونة ب سابقا، لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال، عقب تعرّضه لإصابة خطيرة، إثر اصطدام مع حارس الفريق المنافس، بعد ثوانٍ من انطلاق المباراة. 
ووقع الاحتكاك قرب خط منتصف الملعب، ليسقط فالديراما متألّما، وهو يمسك جانبه الأيسر، قبل أن ينهض لثوانٍ قليلة ثم يتلقّى الإسعاف من زملائه الذين أوقفوا احتجاجاتهم على تدخل الحارس لتقديم المساعدة.
نُقل اللاعب إلى المستشفى، حيث تبيّن إصابته بثلاثة كسور في الأضلاع مع إصابات داخلية استدعت استئصال الطحال، كان حارس الفريق الضيف، ماريو غوميش، قد حاول مواساة فالديراما بعد إدراك جسامة الإصابة، قبل أن يتلقّى بطاقة حمراء نتيجة تدخّله خارج منطقة الجزاء.
انتهت المواجهة بفوز فريق فالديراما (2-1)، فيما بقي اللاعب في العناية المركّزة في المستشفى عقب الجراحة، وهو يخوض موسمه الرابع مع ناديه الحالي بعد تجديد عقده في الصيف الماضي، علمًا أنّه سبق أن مثّل فريق برشلونة ب لكرة الصالات.
ونشر اللاعب صورةً عبر حسابه في إنستغرام من سريره في المستشفى، ظهر فيها زملاؤه وهم يرفعون صورته على هواتفهم، مهدين الانتصار إليه ومتمنّين له التعافي العاجل والعودة الآمنة إلى الملاعب.



فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

Aljadeed
