فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

أفادت تقارير صحفية باندلاع خلافٍ منزليٍّ تورِّط فيه الدوليّ الكاميروني نيكولاس مومي نغمالو في ، وذلك بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة، إذ أظهرت مقاطع متداولة حضور عناصر من الشرطة إلى مكان السكن، بينما يُسمع اللاعب يقول "من فضلكم، لا تلمسوني".وذكرت التقارير أنّ الواقعة جاءت قبيل انضمام نغمالو إلى معسكر منتخب استعدادا لاستحقاقات تصفيات ، ما ألقى بظلالٍ إعلامية على تحضيراته.في المقابل، نقلت وسائل روسية ردّ وكيل اللاعب الذي اعتبر أنّ موكّله تعرّض للاستغلال، في أوّل موقفٍ من المحيط القريب لنغمالو على الضجّة الدائرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.حتى الآن، لم تتبيّن حقيقة المشاهد المنتشرة بشكلٍ أكيد، وكلّ ما يتمّ تداوله يعتمد على فيديوهات وشهادات منشورة على الشبكات الاجتماعية ومواقع إخبارية.