4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة
كرة القدم

2025-11-11 | 00:46
فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة

أفادت تقارير صحفية باندلاع خلافٍ منزليٍّ تورِّط فيه الدوليّ الكاميروني نيكولاس مومي نغمالو في موسكو، وذلك بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة، إذ أظهرت مقاطع متداولة حضور عناصر من الشرطة إلى مكان السكن، بينما يُسمع اللاعب يقول "من فضلكم، لا تلمسوني".
وذكرت التقارير أنّ الواقعة جاءت قبيل انضمام نغمالو إلى معسكر منتخب الكاميرون استعدادا لاستحقاقات تصفيات كأس العالم، ما ألقى بظلالٍ إعلامية على تحضيراته.
في المقابل، نقلت وسائل روسية ردّ وكيل اللاعب الذي اعتبر أنّ موكّله تعرّض للاستغلال، في أوّل موقفٍ من المحيط القريب لنغمالو على الضجّة الدائرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
حتى الآن، لم تتبيّن حقيقة المشاهد المنتشرة بشكلٍ أكيد، وكلّ ما يتمّ تداوله يعتمد على فيديوهات وشهادات منشورة على الشبكات الاجتماعية ومواقع إخبارية.



مقالات ذات صلة

جعجع: محور الممانعة تورط في حرب اسناد واخطأ التقدير وخسر الحرب
2025-09-07

جعجع: محور الممانعة تورط في حرب اسناد واخطأ التقدير وخسر الحرب

مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)
2025-11-04

مطاردة طريفة"..الشرطة الألمانية تُلقي القبض على إوزة (فيديو)

مقتل لاعب أميركي في مطاردة مع الشرطة
2025-11-08

مقتل لاعب أميركي في مطاردة مع الشرطة

خلاف داخل كتلة نيابية.. ما السبب؟
2025-11-04

خلاف داخل كتلة نيابية.. ما السبب؟

رياضة

كرة القدم

نيكولاس مومي نغمالو

موسكو

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة

