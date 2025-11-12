الأخبار
اتهام بالاحتيال يطال أندريس إنييستا

اتهام بالاحتيال يطال أندريس إنييستا
كرة القدم

2025-11-12 | 00:44
اتهام بالاحتيال يطال أندريس إنييستا

فتحت النيابة العامة في بيرو تحقيقا مع أندريس إنييستا

فتحت النيابة العامة في بيرو تحقيقا مع أندريس إنييستا، على خلفية شُبهات احتيال بقيمة 600 ألف دولار مرتبطة بفرع شركته "نيفر ساي نيفر" في ليما (NSN Sudamérica S.A.C).
وتُفيد الوثائق الأوّليّة بأنّ الفرع روّج لسلسلة فعاليّات رياضية وترفيهيّة استقطبت استثمارات من رجال أعمال محلّيين، قبل أن يُنفَّذ حدثاً واحداً فقط ويتعثّر الباقي، ليُعلَن لاحقا إفلاس الشركة في العام 2024، ما خلّف خسائر للمستثمرين. 
وتُشير تفاصيل التحقيق إلى أنّ النيابة تدرس أيضا حركة أموال مزعومة بين الفرع البيروفي والكيان الأمّ، بعد تأسيس الشركة في العام 2023 للتوسّع في تنظيم الأحداث، فيما قدّرت الشكاوى الموثّقة الضرر الإجمالي بنحو 602,500 دولار.
كما برزت شهادات عدد من المتضررين، بينهم رجل الأعمال إيميلو لوزانو، حول قرارات استثمار اتُّخذت استنادا إلى السمعة التجارية والظهور الدعائي لاسم إنييستا مع الشركة.
في المقابل، أصدر إنييستا وشركته بيانا ينفي بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة أو وجود شبكة احتيال، معتبرَين ما يُتداول معلومات غير دقيقة ومؤكّدَين الاستعداد للتعاون مع السلطات حتى إغلاق الملف.
كما أنّ مصادر تحريرية عدّة في إسبانيا وأميركا اللاتينية نقلت أنّ القضية ما تزال في مرحلة جمع الأدلة الأولية، دون توجيه اتهام قضائي نهائي حتّى الآن.


رياضة

كرة القدم

أندريس إنييستا

NSN Sudamérica

رياضة

كرة القدم

أندريس إنييستا

NSN Sudamérica

