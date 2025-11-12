الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

القصة الكاملة لفضيحة كرة القدم التركية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
القصة الكاملة لفضيحة كرة القدم التركية
A-
A+

كرة القدم

2025-11-12 | 00:46
القصة الكاملة لفضيحة كرة القدم التركية

امتلاك 371 من أصل 571 حكماً محترفاً لدى الاتحادات المحلية حسابات للمراهنة

انطلقت الفضيحة الكبرى في عالم كرة القدم التركية عندما كشف الاتحاد الوطني للعبة، أن تحقيقاً داخلياً أظهر امتلاك 371 من أصل 571 حكماً محترفاً لدى الاتحادات المحلية حسابات للمراهنة، وأن 152 منهم كانوا يُراهنون فعلياً على مباريات كرة القدم.
وتبين أن من بين هؤلاء الحكام، من راهن على أكثر من 10 آلاف مباراة، وأن أحدهم راهن 18227 مرة، وأن 42 حكماً راهنوا على أكثر من 1000 مباراة لكلٍّ منهم.
وفي 31 تشرين الأول - أكتوبر الفائت، علّق الاتحاد 149 حكماً ومساعداً لمدة تتراوح بين 8 و12 شهراً على خلفية اتهامات المشاركة في الرهانات.
وبحلول أوائل الشهر الجاري، قامت النيابة العامة في إسطنبول بمداهمات متزامنة في 12 مدينة تركية، شملت إسطنبول، أنقرة، إزمير، وطرابزون، وصدرت أوامر احتجاز ضد 21 شخصاً منهم 17 حكماً ورئيس نادي من دوري السوبر التركي.
وكان من بين المعتقلين (Murat Özkaya) رئيس نادي ( Eyüpspor) وعدد من الحكام مثل (Yakup Yapıcı) و(Erkan Arslan) و(وNevzat Okat)، كما تمّت إحالة 1024 لاعباً من مختلف الدرجات، بينهم لاعبون من غلطة سراي وبشكتاش الى المجلس التأديبي بعد الاشتباه في تورّطهم.
حالياً، تحمّل القضية بعداً أخلاقياً كبيراً، إذ وصف رئيس الاتحاد إبراهيم حاجي عثمان أوغلو الأمر "أزمة معنوية في كرة القدم التركية"، اذ يشير حجم الرهانات وعدد المشاركين فيها إلى أن المشكلة لم تكن فردية بل منظَّمة أو شبه منظّمة عبر عدة سنوات.
ويعتقد المحللون أن ضعف الرقابة الداخلية والاعتماد الكبير على الحكام المحليين ساعدا على توسع الظاهرة بدون كشف مسبق، فيما تبدو العواقب القانونية ضخمة: الأحكام قد تصل إلى 3 سنوات سجن في بعض الحالات والتوقيف مدى الحياة من العمل التحكيمي.
حاليا، تم تعليق عدد من المباريات والمنافسات الأدنى خلال فترة التحقيق، ويجري العمل على آلية ضبط داخلي ودولي، وباتت الأندية الكبرى مطالَبة بالإفصاح عن تورّط ممكن للاعبيها، وفرض رقابة على الأداء والنتائج أكثر من أي وقت مضى.


مقالات ذات صلة

فضيحة مدوّية في كرة القدم التركية
2025-10-28

فضيحة مدوّية في كرة القدم التركية

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

فضيحة مدويّة تهزّ كرة السلة الأميركية والمعتقلين بالعشرات
2025-10-24

فضيحة مدويّة تهزّ كرة السلة الأميركية والمعتقلين بالعشرات

هذا هو طموح جوردان بيكفورد بعيداً عن كرة القدم
2025-11-02

هذا هو طموح جوردان بيكفورد بعيداً عن كرة القدم

القصة الكاملة لفضيحة كرة القدم التركية

رياضة

كرة القدم

غلطة سراي

بشكتاش

إبراهيم حاجي عثمان أوغلو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اللاعب الذي أنقذ بيعه ليون من الهبوط
اتهام بالاحتيال يطال أندريس إنييستا

اقرأ ايضا في كرة القدم

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
00:53

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة

00:53

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان
00:52

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان

عدّلت سلسلة البرغر الأسترالية "غريلد" حملتها

00:52

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان

عدّلت سلسلة البرغر الأسترالية "غريلد" حملتها

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة
00:50

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية

00:50

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية

اخترنا لك
بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
00:53
شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان
00:52
ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة
00:50
لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي
00:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025