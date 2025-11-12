اللاعب الذي أنقذ بيعه ليون من الهبوط

في مفارقة مثيرة هذا الموسم

في مفارقة مثيرة هذا الموسم، لم يكن إنقاذ الفرنسي من أزمته المالية والرياضية على أرض الملعب فقط، بل جاء عبر التحويل البنكي!

فقد أصبحت صفقة انتقال المهاجم الجورجي ميكوتادزه بمثابة طوق النجاة للنادي، بعدما جلبت نحو 22 مليون من الأرباح، أي أكثر من نصف العائدات الناتجة عن الانتقالات خلال موسم 2024-2025.

وبحسب تقرير حديث، حقق ربحاً إجمالياً قدره 40.7 مليون يورو من بيع اللاعبين، فيما شكّلت تلك الصفقات نحو 57% من إيرادات النادي السنوية.

هذه الأرقام تكشف مدى اعتماد النادي التاريخي على سوق الانتقالات لتأمين استقراره المالي، في ظل تراجع نتائجه داخل الملعب ومخاوف من الهبوط في فترات سابقة.

وكان ميكوتادزه تألق بقميص ليون قبل رحيله، ثم أثبت أن تأثيره على الفريق لا يُقاس فقط بالأهداف، بل أيضا بالأرقام التي أنقذت النادي من أزمة مالية خانقة.





