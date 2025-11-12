الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
اللاعب الذي أنقذ بيعه ليون من الهبوط

اللاعب الذي أنقذ بيعه ليون من الهبوط
كرة القدم

2025-11-12 | 00:47
اللاعب الذي أنقذ بيعه ليون من الهبوط

في مفارقة مثيرة هذا الموسم

في مفارقة مثيرة هذا الموسم، لم يكن إنقاذ نادي ليون الفرنسي من أزمته المالية والرياضية على أرض الملعب فقط، بل جاء عبر التحويل البنكي!
فقد أصبحت صفقة انتقال المهاجم الجورجي جورج ميكوتادزه بمثابة طوق النجاة للنادي، بعدما جلبت نحو 22 مليون يورو من الأرباح، أي أكثر من نصف العائدات الناتجة عن الانتقالات خلال موسم 2024-2025.
وبحسب تقرير مالي حديث، حقق ليون ربحاً إجمالياً قدره 40.7 مليون يورو من بيع اللاعبين، فيما شكّلت تلك الصفقات نحو 57% من إيرادات النادي السنوية.
هذه الأرقام تكشف مدى اعتماد النادي التاريخي على سوق الانتقالات لتأمين استقراره المالي، في ظل تراجع نتائجه داخل الملعب ومخاوف من الهبوط في فترات سابقة.
وكان ميكوتادزه تألق بقميص ليون قبل رحيله، ثم أثبت أن تأثيره على الفريق لا يُقاس فقط بالأهداف، بل أيضا بالأرقام التي أنقذت النادي من أزمة مالية خانقة.


مقالات ذات صلة

هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة
2025-11-09

هاشتاغ يونايتد يبيع "لاعبيه الافتراضيين" بصفقات قياسيّة

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو
2025-08-16

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو

اللاعب الذي انتظر لوقت طويل في سيارة الاسعاف
2025-11-10

اللاعب الذي انتظر لوقت طويل في سيارة الاسعاف

ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر
2025-08-23

ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر

اللاعب الذي أنقذ بيعه ليون من الهبوط

رياضة

كرة القدم

ليون

جورج ميكوتادزه

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
00:53

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة

00:53

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان
00:52

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان

عدّلت سلسلة البرغر الأسترالية "غريلد" حملتها

00:52

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان

عدّلت سلسلة البرغر الأسترالية "غريلد" حملتها

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة
00:50

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية

00:50

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
00:53
شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان
00:52
ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة
00:50
لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي
00:49

