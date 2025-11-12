الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي
A-
A+

كرة القدم

2025-11-12 | 00:49
لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي

بعد نحو ستة أسابيع أمضتها في العناية المركّزة

تُوفِّيت لاعبة كرة القدم النسائية في جامعة كال ستيت فولرتون، لورين تيرنر، بعد نحو ستة أسابيع أمضتها في العناية المركّزة جرّاء إصابةٍ دماغية تعرّضت لها، عندما صدمتها شاحنة أثناء قيادتها سكوتر كهربائي من دون خوذة يوم 27 أيلول – سبتمبر.
وكانت برفقة لورين زميلتها أشلين غوين التي أُصيبت هي الأخرى بإصابات خطرة وتخضع حاليا لإعادة التأهيل، فيما أكد المدير الفني للفريق أنّ اللاعبتين لم تكونا ترتديان خوذات عند وقوع الحادث.
ونعت الجامعة تيرنر ببيان أشادت فيه بروحها القيادية وشخصيتها المحبّة والداعمة لزميلاتها، مؤكّدة أنّ أثرها داخل برنامج كرة القدم النسائية لا يُقاس، ومعلنة تخصيص القميص رقم 5 لتخليد ذكراها
أمّا عائلة غوين فقد أفادت عبر صفحة تمويل جماعي أنّ ابنتهم تسير على طريق تعافٍ أشبه بالمعجزة، مع بدء برامج العلاج الفيزيائي والوظيفي وعلاج البلع والنطق، لكن الطريق ما زال طويلا، وقد يمتدّ تأهيلها الخارجي من عام إلى عامين.
وجمعت حملة دعم عائلة تيرنر أكثر من 105 آلاف دولار حتى صباح الثلاثاء، فيما قاربت حملة مساندة علاج غوين 66 ألف دولار. 
وكانت اللاعبة الراحلة، قد خاضت هذا الموسم 10 مباريات لعبت أساسية في ثمانٍ منها، ووصل إجمالي مشاركاتها مع الفريق إلى 30 مباراة في محور الوسط الدفاعي.



مقالات ذات صلة

اعتقال لاعب كرة قدم بتهمة قتل منافس عمداً
2025-10-15

اعتقال لاعب كرة قدم بتهمة قتل منافس عمداً

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته
2025-08-21

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً
2025-09-16

مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً

لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي

رياضة

كرة القدم

لورين تيرنر

أشلين غوين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة
اللاعب الذي أنقذ بيعه ليون من الهبوط

اقرأ ايضا في كرة القدم

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
00:53

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة

00:53

بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!

البطولة الوحيدة في العالم التي تُقام مبارياتها عبر أربع قارات مختلفة

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان
00:52

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان

عدّلت سلسلة البرغر الأسترالية "غريلد" حملتها

00:52

شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان

عدّلت سلسلة البرغر الأسترالية "غريلد" حملتها

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة
00:50

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية

00:50

ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة

أسدل الستار على موسمٍ دراماتيكي في الدرجة الثانية اللاتفية

اخترنا لك
بطولة عابرة للقارات: كأس فرنسا تُلعب في أربع قارات!
00:53
شركة برغر تعدّل عرضها بسبب سائق فورمولا وان
00:52
ثلاثيٌ على القمّة .. والحسمُ بالمواجهات المباشرة
00:50
اللاعب الذي أنقذ بيعه ليون من الهبوط
00:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025