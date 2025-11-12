لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي

بعد نحو ستة أسابيع أمضتها في العناية المركّزة

تُوفِّيت لاعبة النسائية في جامعة كال فولرتون، لورين تيرنر، بعد نحو ستة أسابيع أمضتها في العناية المركّزة جرّاء إصابةٍ دماغية تعرّضت لها، عندما صدمتها شاحنة أثناء قيادتها سكوتر كهربائي من دون خوذة يوم 27 أيلول – سبتمبر.

وكانت برفقة لورين زميلتها أشلين التي أُصيبت هي الأخرى بإصابات خطرة وتخضع حاليا لإعادة التأهيل، فيما أكد للفريق أنّ اللاعبتين لم تكونا ترتديان خوذات عند وقوع الحادث.

ونعت الجامعة تيرنر ببيان أشادت فيه بروحها القيادية وشخصيتها المحبّة والداعمة لزميلاتها، مؤكّدة أنّ أثرها داخل برنامج كرة القدم النسائية لا يُقاس، ومعلنة تخصيص القميص رقم 5 لتخليد ذكراها

أمّا عائلة غوين فقد أفادت عبر صفحة تمويل جماعي أنّ ابنتهم تسير على طريق تعافٍ أشبه بالمعجزة، مع بدء برامج العلاج الفيزيائي والوظيفي وعلاج البلع والنطق، لكن الطريق ما زال طويلا، وقد يمتدّ تأهيلها الخارجي من عام إلى عامين.

وجمعت حملة دعم عائلة تيرنر أكثر من 105 آلاف حتى الثلاثاء، فيما قاربت حملة مساندة علاج غوين 66 ألف دولار.

وكانت اللاعبة الراحلة، قد خاضت هذا الموسم 10 مباريات لعبت أساسية في ثمانٍ منها، ووصل إجمالي مشاركاتها مع الفريق إلى 30 مباراة في الوسط الدفاعي.







