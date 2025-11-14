برشلونة يشرع في تصميم تمثال لميسي أمام كامب نو

إدارة النادي بدأت العمل على تصميم تمثال للأسطورة الأرجنتينية

كشف جوان لابورتا، رئيس نادي ، أنّ إدارة النادي بدأت العمل على تصميم تمثال للأسطورة الأرجنتينية لوضعه خارج ملعب كامب نو، في خطوة لتخليد مسيرة الهداف التاريخي للبرسا.

وأوضح لابورتا في تصريحات صحفيّة أنّ النادي يعمل حاليًّا على التصوّر التصميمي للتمثال، على أن يتم التنسيق مع عائلة ميسي بعد الانتهاء من مرحلة التصميم، مؤكّدًا أنّ كلّ عشّاق برشلونة يرغبون في رؤية تمثال لليو أمام كامب نو، وأن القرار بإنشاء التمثال قد اتُّخذ بالفعل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الزيارة العاطفيّة التي قام بها ميسي مؤخّرًا إلى الملعب الذي شهد تألّقه لسنوات، بعد تجديده، حيث عبّر عبر حساباته على وسائل التواصل عن تعلقه بالنادي وأمنيته بالعودة يومًا ما إلى برشلونة.

ويرى لابورتا أنّ ميسي يستحقّ أجمل تكريم في ، على غرار ما حظيت به أساطير سابقة مثل يوهان كرويف ولازلو كوبالا، مشيرًا إلى أنّ النادي يخطّط أيضًا لحفل تكريمي كبير للنجم الأرجنتيني بعد اكتمال أعمال التطوير وعودة الجماهير بأعداد كاملة إلى المدرّجات.





